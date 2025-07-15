Трамп призвал Зеленского атаковать Москву и Санкт-Петербург — инсайдеры

Американский лидер Дональд Трамп спросил у украинского президента Владимира Зеленского, почему тот до сих пор не наносил мощных ударов по Москве. Глава Белого дома подчеркнул, что Украина должна оказывать большее давление на российского диктатора Владимира Путина, в частности, из-за ударов по столице РФ и Санкт-Петербургу.

Трамп подталкивает Зеленского к решительным действиям

Призывы президента США прозвучали во время личного разговора с украинским лидером.

Об этом сообщает журналист Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на своих инсайдеров.

Последние события и заявления Трампа указывают на то, что он действительно настроен остановить Путина, а также подсказывает Зеленскому, как это можно сделать быстро и эффективно.

Трамп спросил Зеленского, почему он не ударил по Москве. "Мы можем, если вы дадите нам оружие", — ответил Зеленский. Трамп сказал, что Украина должна оказывать большее давление на Путина, причем не только на Москву, но и Санкт-Петербург, — рассказывает журналист. Поделиться

По словам анонимных источников, президент США, кроме предоставления "Петриотов", также активно оценивал сценарий предоставления Киеву крылатых ракет "Томагавк" — того же оружия, которое применили в прошлом месяце против иранских целей.

Что важно понимать, именно они могут достичь Москвы и Санкт-Петербурга. Более того, их поставка обсуждалась еще несколько дней назад.