Трамп призвал Зеленского атаковать Москву и Санкт-Петербург — инсайдеры

Американский лидер Дональд Трамп спросил у украинского президента Владимира Зеленского, почему тот до сих пор не наносил мощных ударов по Москве. Глава Белого дома подчеркнул, что Украина должна оказывать большее давление на российского диктатора Владимира Путина, в частности, из-за ударов по столице РФ и Санкт-Петербургу.
Главные тезисы
- Трамп призвал Зеленского усилить давление на Путина через удары по главным городам России.
- Важным этапом будет предоставление Украине крылатых ракет “Томагавк”.
Трамп подталкивает Зеленского к решительным действиям
Призывы президента США прозвучали во время личного разговора с украинским лидером.
Об этом сообщает журналист Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на своих инсайдеров.
Последние события и заявления Трампа указывают на то, что он действительно настроен остановить Путина, а также подсказывает Зеленскому, как это можно сделать быстро и эффективно.
По словам анонимных источников, президент США, кроме предоставления "Петриотов", также активно оценивал сценарий предоставления Киеву крылатых ракет "Томагавк" — того же оружия, которое применили в прошлом месяце против иранских целей.
Что важно понимать, именно они могут достичь Москвы и Санкт-Петербурга. Более того, их поставка обсуждалась еще несколько дней назад.
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