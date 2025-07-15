Трамп призвал Зеленского атаковать Москву и Санкт-Петербург — инсайдеры
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп призвал Зеленского атаковать Москву и Санкт-Петербург — инсайдеры

Зеленский и Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  The Washington Post

Американский лидер Дональд Трамп спросил у украинского президента Владимира Зеленского, почему тот до сих пор не наносил мощных ударов по Москве. Глава Белого дома подчеркнул, что Украина должна оказывать большее давление на российского диктатора Владимира Путина, в частности, из-за ударов по столице РФ и Санкт-Петербургу.

Главные тезисы

  • Трамп призвал Зеленского усилить давление на Путина через удары по главным городам России.
  • Важным этапом будет предоставление Украине крылатых ракет “Томагавк”.

Трамп подталкивает Зеленского к решительным действиям

Призывы президента США прозвучали во время личного разговора с украинским лидером.

Об этом сообщает журналист Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на своих инсайдеров.

Последние события и заявления Трампа указывают на то, что он действительно настроен остановить Путина, а также подсказывает Зеленскому, как это можно сделать быстро и эффективно.

Трамп спросил Зеленского, почему он не ударил по Москве. "Мы можем, если вы дадите нам оружие", — ответил Зеленский. Трамп сказал, что Украина должна оказывать большее давление на Путина, причем не только на Москву, но и Санкт-Петербург, — рассказывает журналист.

По словам анонимных источников, президент США, кроме предоставления "Петриотов", также активно оценивал сценарий предоставления Киеву крылатых ракет "Томагавк" — того же оружия, которое применили в прошлом месяце против иранских целей.

Что важно понимать, именно они могут достичь Москвы и Санкт-Петербурга. Более того, их поставка обсуждалась еще несколько дней назад.

Но, как мне сказали, "Томагавки" пока не включены в список поставок. Они могут быть развернуты позже, если Трамп захочет иметь еще больше рычагов влияния, — пишет Игнатиус.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Несколько миллиардов долларов. Что известно о новом плане Трампа для Украины
Новый план Трампа для Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Тактическая игра. Чего Украине дальше ждать от Трампа
В какую игру играет Трамп
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп пообещал передать Украине системы Patriot — кто будет платить
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?