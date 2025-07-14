Трамп пообещал передать Украине системы Patriot — кто будет платить

Трамп пообещал Украине системы Patriot на средства Европы

Об этом он сообщил журналистам.

Мы отправим им "Patriots", в которых они отчаянно нуждаются, потому что Путин действительно удивил многих. Он говорит, красиво, а затем вечером всех бомбит. Но здесь есть небольшая проблема. Мне это не нравится. Дональд Трамп Президент США

При этом в западных медиа расходится информация о том, что именно имел в виду президент США. Одни пишут, что речь идет о ракетах Patriot, другие — что речь идет и о самих системах ПВО, еще ряд медиа пишут, что Трамп имел в виду и ракеты, и самые зенитно-ракетные комплексы.

Кроме того, глава Белого дома не назвал точное количество Patriot, которое планирует отправить в Украину. Однако он заявил, что Евросоюз возместит Америке их стоимость.

По сути, мы собираемся поставлять им разные образцы очень сложной военной техники. Они будут платить нам за это 100%, и именно этого мы и хотим, — добавил Трамп, общаясь с журналистами. Поделиться

В это утро Axios опубликовало материал, в котором сказано, что Трамп сегодня объявит новый план вооружения Украины. Он, вероятно, будет включать в себя наступательное оружие.