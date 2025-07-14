Трамп пообещал передать Украине системы Patriot — кто будет платить

Президент США Дональд Трамп заявил, что США отправят Украине Patriot, а также другую технику.
Главные тезисы
- Трамп обещает отправить Украине системы Patriot за счет Европы, но не уточнил количество поставляемых комплексов.
- Белый дом готовит новый план вооружения для Украины, включающий возможность отправки наступательного оружия.
- Информация о точном содержании обещанных поставок Patriot расходится: некоторые утверждают, что это ракеты, другие - системы ПВО.
Трамп пообещал Украине системы Patriot на средства Европы
Об этом он сообщил журналистам.
При этом в западных медиа расходится информация о том, что именно имел в виду президент США. Одни пишут, что речь идет о ракетах Patriot, другие — что речь идет и о самих системах ПВО, еще ряд медиа пишут, что Трамп имел в виду и ракеты, и самые зенитно-ракетные комплексы.
Кроме того, глава Белого дома не назвал точное количество Patriot, которое планирует отправить в Украину. Однако он заявил, что Евросоюз возместит Америке их стоимость.
В это утро Axios опубликовало материал, в котором сказано, что Трамп сегодня объявит новый план вооружения Украины. Он, вероятно, будет включать в себя наступательное оружие.
Кроме того, издание коснулось заявления Трампа о Patriot, где указывает, что он сказал о батареях ПВО.
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