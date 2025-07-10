Patriot для Украины. Германия готова закупить у США дополнительные системы ПВО

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил о готовности Берлина закупить у США дополнительные системы ПВО Patriot, чтобы передать их Украине.
Главные тезисы
- Германия готова приобрести дополнительные системы ПВО Patriot у США для передачи Украине.
- Канцлер Фридрих Мерц лично обратился к президенту США с просьбой предоставить системы Patriot для Украины.
- Вопрос о возможной доставке зенитного ракетного комплекса Patriot в Украину остается открытым, но сотрудничество между Германией и США на данном направлении активно обсуждается.
Германия готова закупить у США Patriot для Украины
Об этом Мерц сказал на конференции по восстановлению Украины в Италии 10 июля.
По его словам, на прошлой неделе он просил у президента США Дональда Трампа предоставить Patriot, заметив, что "американцам нужны некоторые из них для себя, но у них их тоже много".
Пока не решено, будет ли доставка реализована, — подчеркнул канцлер Германии.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передачи Украине дополнительного зенитного ракетного комплекса Patriot.
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