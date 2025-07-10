Patriot для Украины. Германия готова закупить у США дополнительные системы ПВО

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил о готовности Берлина закупить у США дополнительные системы ПВО Patriot, чтобы передать их Украине.

Германия готова закупить у США Patriot для Украины

Об этом Мерц сказал на конференции по восстановлению Украины в Италии 10 июля.

Мы также готовы приобрести дополнительные системы Patriot в США, чтобы сделать их доступными для Украины. Фридрих Мерц Канцлер ФРГ

По его словам, на прошлой неделе он просил у президента США Дональда Трампа предоставить Patriot, заметив, что "американцам нужны некоторые из них для себя, но у них их тоже много".

Пока не решено, будет ли доставка реализована, — подчеркнул канцлер Германии.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передачи Украине дополнительного зенитного ракетного комплекса Patriot.