Patriot для Украины. Германия готова закупить у США дополнительные системы ПВО
Категория
Мир
Дата публикации

Patriot для Украины. Германия готова закупить у США дополнительные системы ПВО

Patriot
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Источник:  Sky News

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил о готовности Берлина закупить у США дополнительные системы ПВО Patriot, чтобы передать их Украине.

Главные тезисы

  • Германия готова приобрести дополнительные системы ПВО Patriot у США для передачи Украине.
  • Канцлер Фридрих Мерц лично обратился к президенту США с просьбой предоставить системы Patriot для Украины.
  • Вопрос о возможной доставке зенитного ракетного комплекса Patriot в Украину остается открытым, но сотрудничество между Германией и США на данном направлении активно обсуждается.

Германия готова закупить у США Patriot для Украины

Об этом Мерц сказал на конференции по восстановлению Украины в Италии 10 июля.

Мы также готовы приобрести дополнительные системы Patriot в США, чтобы сделать их доступными для Украины.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Канцлер ФРГ

По его словам, на прошлой неделе он просил у президента США Дональда Трампа предоставить Patriot, заметив, что "американцам нужны некоторые из них для себя, но у них их тоже много".

Пока не решено, будет ли доставка реализована, — подчеркнул канцлер Германии.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передачи Украине дополнительного зенитного ракетного комплекса Patriot.

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