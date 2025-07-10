Patriot для України. Німеччина готова закупити у США додаткові системи ППО

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив про готовність Берліна закупити у США додаткові системи ППО Patriot, аби передати їх Україні.
Головні тези:
- Німеччина готова закупити у США додаткові системи ППО Patriot для передачі Україні.
- Канцлер Фрідріх Мерц звернувся до президента США щодо надання систем Patriot для України.
- Питання про можливу доставку зенітного ракетного комплексу Patriot до України залишається відкритим.
Німеччина готова закупити у США Patriot для України
Про це Мерц сказав на конференції з відновлення України в Італії 10 липня.
За його словами, минулого тижня він просив у президента США Дональда Трампа надати Patriot, зауваживши, що "американцям потрібні деякі з них для себе, але у них їх також багато".
Ще не вирішено, чи доставка буде реалізована, — підкреслив канцлер Німеччини.
Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість передачі Україні додаткового зенітного ракетного комплексу Patriot.
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