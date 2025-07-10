Patriot для України. Німеччина готова закупити у США додаткові системи ППО

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив про готовність Берліна закупити у США додаткові системи ППО Patriot, аби передати їх Україні.

Німеччина готова закупити у США Patriot для України

Про це Мерц сказав на конференції з відновлення України в Італії 10 липня.

Ми також готові придбати додаткові системи Patriot у США, щоб зробити їх доступними для України. Фрідріх Мерц Канцлер ФРН

За його словами, минулого тижня він просив у президента США Дональда Трампа надати Patriot, зауваживши, що "американцям потрібні деякі з них для себе, але у них їх також багато".

Ще не вирішено, чи доставка буде реалізована, — підкреслив канцлер Німеччини.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість передачі Україні додаткового зенітного ракетного комплексу Patriot.