Patriot для України. Німеччина готова закупити у США додаткові системи ППО
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Patriot для України. Німеччина готова закупити у США додаткові системи ППО

Patriot
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Джерело:  Sky News

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив про готовність Берліна закупити у США додаткові системи ППО Patriot, аби передати їх Україні.

Головні тези:

  • Німеччина готова закупити у США додаткові системи ППО Patriot для передачі Україні.
  • Канцлер Фрідріх Мерц звернувся до президента США щодо надання систем Patriot для України.
  • Питання про можливу доставку зенітного ракетного комплексу Patriot до України залишається відкритим.

Німеччина готова закупити у США Patriot для України

Про це Мерц сказав на конференції з відновлення України в Італії 10 липня.

Ми також готові придбати додаткові системи Patriot у США, щоб зробити їх доступними для України.

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц

Канцлер ФРН

За його словами, минулого тижня він просив у президента США Дональда Трампа надати Patriot, зауваживши, що "американцям потрібні деякі з них для себе, але у них їх також багато".

Ще не вирішено, чи доставка буде реалізована, — підкреслив канцлер Німеччини.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість передачі Україні додаткового зенітного ракетного комплексу Patriot.

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