Трамп пообіцяв передати Україні системи Patriot — хто платитиме
Категорія
Світ
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Трамп пообіцяв передати Україні системи Patriot — хто платитиме

Трамп
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Джерело:  Fox News

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати відправлять Україні Patriot, а також іншу техніку.

Головні тези:

  • Трамп пообіцяв надіслати Україні системи Patriot коштом Європи.
  • Президент США не уточнив точну кількість Patriot, які будуть відправлені.
  • Трамп готує новий план озброєння для України з можливістю включення наступальної зброї.

Трамп пообіцяв Україні системи Patriot коштом Європи

Про це він повідомив журналістам.

Ми відправимо їм "Patriots", яких вони відчайдушно потребують, тому що Путін дійсно здивував багатьох. Він говорить, красиво, а потім увечері всіх бомбить. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

При цьому в західних медіа розходиться інформація про те, що саме мав на увазі президент США. Одні пишуть, що йдеться про ракети до Patriot, інші — що йдеться і про самі системи ППО, ще низка медіа пишуть, що Трамп мав на увазі і ракети, і самі зенітно-ракетні комплекси.

Крім того, глава Білого дому не назвав точну кількість Patriot, які планує відправити в Україну. Однак він заявив, що Євросоюз відшкодує Америці їхню вартість.

По суті, ми збираємося постачати їм різні зразки дуже складної військової техніки. Вони платитимуть нам за це 100%, і саме цього ми й хочемо, — додав Трамп, спілкуючись із журналістами.

Цього ранку Axios опублікувало матеріал, в якому сказано, що Трамп сьогодні оголосить новий план озброєння України. Він, імовірно, включатиме наступальну зброю.

Крім того, видання торкнулося заяви Трампа щодо Patriot, де вказує, що він сказав про батареї ППО.

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