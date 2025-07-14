Трамп пообіцяв передати Україні системи Patriot — хто платитиме

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати відправлять Україні Patriot, а також іншу техніку.
Головні тези:
- Трамп пообіцяв надіслати Україні системи Patriot коштом Європи.
- Президент США не уточнив точну кількість Patriot, які будуть відправлені.
- Трамп готує новий план озброєння для України з можливістю включення наступальної зброї.
Трамп пообіцяв Україні системи Patriot коштом Європи
Про це він повідомив журналістам.
При цьому в західних медіа розходиться інформація про те, що саме мав на увазі президент США. Одні пишуть, що йдеться про ракети до Patriot, інші — що йдеться і про самі системи ППО, ще низка медіа пишуть, що Трамп мав на увазі і ракети, і самі зенітно-ракетні комплекси.
Крім того, глава Білого дому не назвав точну кількість Patriot, які планує відправити в Україну. Однак він заявив, що Євросоюз відшкодує Америці їхню вартість.
Цього ранку Axios опублікувало матеріал, в якому сказано, що Трамп сьогодні оголосить новий план озброєння України. Він, імовірно, включатиме наступальну зброю.
Крім того, видання торкнулося заяви Трампа щодо Patriot, де вказує, що він сказав про батареї ППО.
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