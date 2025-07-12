Україна отримає додаткові Patriot — Зеленський описав ситуацію з системами ППО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ отримає додаткові системи протиповітряної оборони Patriot. Для цього буде використано "багаторівневу домовленість" між Україною та партнерами.

Реалізуємо багаторівневу домовленість з партнерами щодо Patriot — Зеленський

Про це Президент повідомив у вечірньому зверненні 12 липня.

Ми робимо все, щоб Україна отримала якнайбільше засобів для збиття дронів, для збиття ракет. Наближаємо домовленість, і це буде багаторівнева домовленість, щодо нових систем "Петріот" і ракет до них. Володимир Зеленський Президент України

Також Зеленський додав, що Україна активно розвиває власне виробництво засобів ППО. В першу чергу мова йде про дрони-перехоплювачі. А російські окупанти можуть чекати нові удари дронів по своїх містах.

Будемо продовжувати наші активні дронові операції на російській території у відповідь на їхні удари. І як завжди, будемо діяти асиметрично — і це ефективно. Поширити

Президент США Дональд Трамп 9 липня підтвердив, що Україна просила Вашингтон передати системи Patriot. Жодних обіцянок Трамп давати не став, хоча медіа повідомляли, що США можуть надати Україні ще одну додаткову систему Patriot.

Зеленський після саміту в Римі повідомив, що Німеччина готова оплатити дві американські системи