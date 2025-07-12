Україна отримає додаткові Patriot — Зеленський описав ситуацію з системами ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримає додаткові Patriot — Зеленський описав ситуацію з системами ППО

Володимир Зеленський
Patriot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ отримає додаткові системи протиповітряної оборони Patriot. Для цього буде використано "багаторівневу домовленість" між Україною та партнерами.

Головні тези:

  • Україна отримує додаткові системи протиповітряної оборони Patriot через багаторівневу домовленість з партнерами.
  • Зеленський акцентує на розвитку власного виробництва засобів ППО, зокрема дронів-перехоплювачів.

Реалізуємо багаторівневу домовленість з партнерами щодо Patriot — Зеленський

Про це Президент повідомив у вечірньому зверненні 12 липня.

Ми робимо все, щоб Україна отримала якнайбільше засобів для збиття дронів, для збиття ракет. Наближаємо домовленість, і це буде багаторівнева домовленість, щодо нових систем "Петріот" і ракет до них.

Володимир Зеленський 

Володимир Зеленський 

Президент України

Також Зеленський додав, що Україна активно розвиває власне виробництво засобів ППО. В першу чергу мова йде про дрони-перехоплювачі. А російські окупанти можуть чекати нові удари дронів по своїх містах.

Будемо продовжувати наші активні дронові операції на російській території у відповідь на їхні удари. І як завжди, будемо діяти асиметрично — і це ефективно.

Президент США Дональд Трамп 9 липня підтвердив, що Україна просила Вашингтон передати системи Patriot. Жодних обіцянок Трамп давати не став, хоча медіа повідомляли, що США можуть надати Україні ще одну додаткову систему Patriot.

Зеленський після саміту в Римі повідомив, що Німеччина готова оплатити дві американські системи

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для України, Норвегія — ще одну. А в МЗС України підтвердили, що переговори ведуться не тільки щодо американських систем ППО, але й щодо іншого спектра засобів перехоплення російських дронів та ракет.

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