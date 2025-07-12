Украина получит дополнительные Patriot — Зеленский описал ситуацию с системами ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получит дополнительные Patriot — Зеленский описал ситуацию с системами ПВО

Владимир Зеленский
Patriot
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получит дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. Для этого будет использована "многоуровневая договоренность" между Украиной и партнерами.

Главные тезисы

  • Украина получит дополнительные системы Patriot по многоуровневой договоренности, укрепляя противовоздушную оборону страны.
  • Президент Зеленский акцентирует внимание на развитии собственного производства средств ПВО, включая дроны-перехватчики.
  • Украина активно развивает дроновые операции, направленные на сбивание российских дронов и ракет в ответ на угрозы воздушной безопасности.

Реализуем многоуровневую договоренность с партнерами по Patriot — Зеленский

Об этом Президент сообщил в вечернем обращении 12 июля.

Мы делаем все, чтобы Украина получила как можно больше средств для сбивания дронов, для сбивания ракет.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Также Зеленский добавил, что Украина активно развивает собственное производство средств ПВО. В первую очередь речь идет о дронах-перехватчиках. А российские оккупанты могут ждать новые удары дронов по своим городам.

Будем продолжать наши активные дроновые операции на российской территории в ответ на их удары. И как всегда, будем действовать асимметрично — и это эффективно.

Президент США Дональд Трамп 9 июля подтвердил, что Украина просила Вашингтон передать систему Patriot. Никаких обещаний Трамп давать не стал, хотя СМИ сообщали, что США могут предоставить Украине еще одну дополнительную систему Patriot.

Зеленский после саммита в Риме сообщил, что Германия готова оплатить две американские системы

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для Украины, Норвегия — еще одну. А в МИД Украины подтвердили, что переговоры ведутся не только по американским системам ПВО, но и по другому спектру средств перехвата российских дронов и ракет.

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