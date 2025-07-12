Украина получит дополнительные Patriot — Зеленский описал ситуацию с системами ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получит дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. Для этого будет использована "многоуровневая договоренность" между Украиной и партнерами.

Реализуем многоуровневую договоренность с партнерами по Patriot — Зеленский

Об этом Президент сообщил в вечернем обращении 12 июля.

Мы делаем все, чтобы Украина получила как можно больше средств для сбивания дронов, для сбивания ракет. Владимир Зеленский Президент Украины

Также Зеленский добавил, что Украина активно развивает собственное производство средств ПВО. В первую очередь речь идет о дронах-перехватчиках. А российские оккупанты могут ждать новые удары дронов по своим городам.

Будем продолжать наши активные дроновые операции на российской территории в ответ на их удары. И как всегда, будем действовать асимметрично — и это эффективно. Поделиться

Президент США Дональд Трамп 9 июля подтвердил, что Украина просила Вашингтон передать систему Patriot. Никаких обещаний Трамп давать не стал, хотя СМИ сообщали, что США могут предоставить Украине еще одну дополнительную систему Patriot.

Зеленский после саммита в Риме сообщил, что Германия готова оплатить две американские системы