"Якщо хочете війни, ми озброїмо Україну". Посол США при НАТО звернувся до Путіна

Американський посол при НАТО Метью Вітакер виступив з потужною та жорсткою заявою, у межах якої також пригрозив російському диктатору Володимиру Путіну. Дипломат чітко дав зрозуміти, що США будуть надавати пріоритет закупівлям зброї Європи для України над іншими напрямками.

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За словами американського посла, згідно з новою угодою Європа і Канада будуть платити за озброєння для України, яке виробили у США.

Ми виробляємо найкращу зброю в світі, і всі хочуть її (купити — ред.). І ми будемо надавати пріоритет зброї для України, — наголосив Метью Вітакер. Поширити

Він також вважає, що нове рішення Трампа щодо озброєння є сигналом для диктатора Путіна.

Ми дали вам шанс на мир. Президент Трамп є миротворцем. Але якщо ви хочете війни, ми будемо озброювати Україну, і Європа за це платитиме. Метью Вітакер Посол США при НАТО

Американський дипломат також звернув увагу на те, що протягом останніх 18 місяців армії РФ змогла захопити лише 1% української території.

За його словами, росіяни не досягають успіху, а лише щодня втрачають тисячі солдатів.