"Якщо хочете війни, ми озброїмо Україну". Посол США при НАТО звернувся до Путіна

Американський посол при НАТО Метью Вітакер виступив з потужною та жорсткою заявою, у межах якої також пригрозив російському диктатору Володимиру Путіну. Дипломат чітко дав зрозуміти, що США будуть надавати пріоритет закупівлям зброї Європи для України над іншими напрямками.
Головні тези:
- Нове рішення Трампа щодо озброєння України є сигналом для диктатора Путіна.
- Російські втрати у війні надзвичайно великі, а територіальні успіхи — мізерні.
США готові допомогти Україні остаточно розгромити Росію
За словами американського посла, згідно з новою угодою Європа і Канада будуть платити за озброєння для України, яке виробили у США.
Він також вважає, що нове рішення Трампа щодо озброєння є сигналом для диктатора Путіна.
Американський дипломат також звернув увагу на те, що протягом останніх 18 місяців армії РФ змогла захопити лише 1% української території.
За його словами, росіяни не досягають успіху, а лише щодня втрачають тисячі солдатів.
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