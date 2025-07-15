"Если хотите войны, мы вооружим Украину". Посол США при НАТО обратился к Путину

Американский посол при НАТО Мэтью Витакер выступил с мощным и жестким заявлением, в рамках которого также пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину. Дипломат четко дал понять, что США будут отдавать приоритет закупкам оружия Европы для Украины над другими направлениями.
Главные тезисы
- Новое решение Трампа по вооружению Украины является сигналом для диктатора Путина.
- Российские потери в войне чрезвычайно велики, а территориальные успехи — мизерные.
США готовы помочь Украине окончательно разгромить Россию
По словам американского посла, согласно новому соглашению Европа и Канада будут платить за вооружение для Украины, которое произвели в США.
Он также считает, что новое решение Трампа по вооружению является сигналом диктатору Путину.
Американский дипломат также обратил внимание на то, что за последние 18 месяцев армия РФ смогла захватить лишь 1% украинской территории.
По его словам, россияне не преуспевают, а только ежедневно теряют тысячи солдат.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-