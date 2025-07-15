"Если хотите войны, мы вооружим Украину". Посол США при НАТО обратился к Путину

Американский посол при НАТО Мэтью Витакер выступил с мощным и жестким заявлением, в рамках которого также пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину. Дипломат четко дал понять, что США будут отдавать приоритет закупкам оружия Европы для Украины над другими направлениями.

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По словам американского посла, согласно новому соглашению Европа и Канада будут платить за вооружение для Украины, которое произвели в США.

Мы производим лучшее оружие в мире, и все хотят его (купить — ред.). И мы будем предоставлять приоритет оружия для Украины, — подчеркнул Мэтью Витакер. Поделиться

Он также считает, что новое решение Трампа по вооружению является сигналом диктатору Путину.

Мы предоставили вам шанс на мир. Президент Трамп является миротворцем. Но если вы хотите войны, мы будем вооружать Украину, и Европа будет за это платить. Мэтью Витакер Посол США при НАТО

Американский дипломат также обратил внимание на то, что за последние 18 месяцев армия РФ смогла захватить лишь 1% украинской территории.

По его словам, россияне не преуспевают, а только ежедневно теряют тысячи солдат.