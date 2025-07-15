"Если хотите войны, мы вооружим Украину". Посол США при НАТО обратился к Путину
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"Если хотите войны, мы вооружим Украину". Посол США при НАТО обратился к Путину

США готовы помочь Украине окончательно разгромить Россию
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Источник:  Fox News

Американский посол при НАТО Мэтью Витакер выступил с мощным и жестким заявлением, в рамках которого также пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину. Дипломат четко дал понять, что США будут отдавать приоритет закупкам оружия Европы для Украины над другими направлениями.

Главные тезисы

  • Новое решение Трампа по вооружению Украины является сигналом для диктатора Путина.
  • Российские потери в войне чрезвычайно велики, а территориальные успехи — мизерные.

США готовы помочь Украине окончательно разгромить Россию

По словам американского посла, согласно новому соглашению Европа и Канада будут платить за вооружение для Украины, которое произвели в США.

Мы производим лучшее оружие в мире, и все хотят его (купить — ред.). И мы будем предоставлять приоритет оружия для Украины, — подчеркнул Мэтью Витакер.

Он также считает, что новое решение Трампа по вооружению является сигналом диктатору Путину.

Мы предоставили вам шанс на мир. Президент Трамп является миротворцем. Но если вы хотите войны, мы будем вооружать Украину, и Европа будет за это платить.

Мэтью Витакер

Мэтью Витакер

Посол США при НАТО

Американский дипломат также обратил внимание на то, что за последние 18 месяцев армия РФ смогла захватить лишь 1% украинской территории.

По его словам, россияне не преуспевают, а только ежедневно теряют тысячи солдат.

Слишком много пострадавших среди гражданского населения в городах Украины. Поэтому я думаю, что это большой шаг, чтобы наконец-то закончить эту войну, — подчеркнул Витакер.

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