Трамп обмірковує надання Україні ракет Tomahawk

Американський лідер Дональд Трамп уже оцінював можливість передачі Україні крилатих ракет Tomahawk. Що важливо розуміти, їх наразі немає у списку поставок, однак вони можуть бути включені згодом.
Головні тези:
- Вказані ракети можуть вразити Москву і Санкт-Петербург.
- До атак Україною головних міст Росії закликає сам Дональд Трамп.
Tomahawk для України — чому це так важливо
Згідно з даними інсайдерів, очільник Білого дому розглядав можливість надання Україну крилатих ракет Tomahawk.
Що важливо розуміти, це та сама зброя, яка була використана проти іранських цілей минулого місяця.
Окрім того, наголошується, що Дональд Трамп під час приватної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським закликав останнього атакувати Москву та Санкт-Петербург.
Президент США вірить, що таким чином можна посилити тиск на Путіна, щоб завершити цю війну.
Зеленський відповів, що готовий завдати ударів, якщо отримає від США відповідну зброю.
За словами інсайдерів, йдеться про дозвіл на використання 18 ракет великої дальності ATACMS, які зараз знаходяться в Україні, з повною дальністю 300 кілометрів.
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