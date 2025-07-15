Трамп обмірковує надання Україні ракет Tomahawk
Категорія
Україна
Дата публікації

Трамп обмірковує надання Україні ракет Tomahawk

Tomahawk для України - чому це так важливо
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Джерело:  The Washington Post

Американський лідер Дональд Трамп уже оцінював можливість передачі Україні крилатих ракет Tomahawk. Що важливо розуміти, їх наразі немає у списку поставок, однак вони можуть бути включені згодом. 

Головні тези:

  • Вказані ракети можуть вразити Москву і Санкт-Петербург.
  • До атак Україною головних міст Росії закликає сам Дональд Трамп.

Tomahawk для України — чому це так важливо

Згідно з даними інсайдерів, очільник Білого дому розглядав можливість надання Україну крилатих ракет Tomahawk.

Що важливо розуміти, це та сама зброя, яка була використана проти іранських цілей минулого місяця.

Якщо їх запустити з України, вони можуть вразити Москву і Санкт-Петербург, і це питання було включено в обговорення ще в п'ятницю.

Окрім того, наголошується, що Дональд Трамп під час приватної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським закликав останнього атакувати Москву та Санкт-Петербург.

Президент США вірить, що таким чином можна посилити тиск на Путіна, щоб завершити цю війну.

Зеленський відповів, що готовий завдати ударів, якщо отримає від США відповідну зброю.

Обговорення у Білому домі також стосувалися того, що військова допомога може також включати в себе дозвіл на деякі нові потужні наступальні озброєння.

За словами інсайдерів, йдеться про дозвіл на використання 18 ракет великої дальності ATACMS, які зараз знаходяться в Україні, з повною дальністю 300 кілометрів.

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