Трамп обдумывает предоставление Украине ракет Tomahawk
Категория
Украина
Дата публикации

Трамп обдумывает предоставление Украине ракет Tomahawk

Tomahawk для Украины – почему это так важно
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Источник:  The Washington Post

Американский лидер Дональд Трамп уже оценивал возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk.

Главные тезисы

  • Указанные ракеты могут поразить Москву и Санкт-Петербург.
  • К атакам на главные города России призывает сам Дональд Трамп.

Tomahawk для Украины – почему это так важно

Согласно данным инсайдеров, глава Белого дома рассматривал возможность предоставления Украине крылатых ракет Tomahawk.

Что важно понимать, это то самое оружие, которое было использовано против иранских целей в прошлом месяце.

Если их запустить из Украины, они могут поразить Москву и Санкт-Петербург, и этот вопрос был включен в обсуждение еще в пятницу.

Кроме того, указано, что Дональд Трамп во время личного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским призвал последнего атаковать Москву и Санкт-Петербург.

Президент США верит, что таким образом можно усилить давление на Путина для завершения войны.

Зеленский ответил, что готов нанести удары, если получит от США соответствующее оружие.

Обсуждения в Белом доме также касались того, что военная помощь может также включать разрешение на некоторые новые мощные наступательные вооружения.

По словам инсайдеров, речь идет о разрешении на использование находящихся в Украине 18 ракет большой дальности ATACMS с полной дальностью 300 километров.

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