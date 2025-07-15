Трамп обдумывает предоставление Украине ракет Tomahawk

Американский лидер Дональд Трамп уже оценивал возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk.
Главные тезисы
- Указанные ракеты могут поразить Москву и Санкт-Петербург.
- К атакам на главные города России призывает сам Дональд Трамп.
Tomahawk для Украины – почему это так важно
Согласно данным инсайдеров, глава Белого дома рассматривал возможность предоставления Украине крылатых ракет Tomahawk.
Что важно понимать, это то самое оружие, которое было использовано против иранских целей в прошлом месяце.
Кроме того, указано, что Дональд Трамп во время личного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским призвал последнего атаковать Москву и Санкт-Петербург.
Президент США верит, что таким образом можно усилить давление на Путина для завершения войны.
Зеленский ответил, что готов нанести удары, если получит от США соответствующее оружие.
По словам инсайдеров, речь идет о разрешении на использование находящихся в Украине 18 ракет большой дальности ATACMS с полной дальностью 300 километров.
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