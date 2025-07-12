Для западных политиков, особенно Дональда Трампа, война в Украине превратилась в бесконечный источник самопиара, где реальная помощь украинцам не имеет особого значения. Об этом в своем блоге написал бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

"Политический реслинг": помощь Украине объявляют ради пиара

По его словам , значительная часть тех заявлений и решений, которые западные политики делают в контексте российско-украинской войны, являются так называемыми "псевдособытиями" — тем, что проводится не ради конечного результата, а ради внимания деятеля или факта события.

Ландсбергис сравнивает псевдособытия с реслингом — популярным в США жанром развлечений, где актеры делают вид, будто они проводят реальное зрелищное сражение, хотя на самом деле просто разыгрывают битву по заранее прописанному сценарию.

Для меня наблюдение за политикой последних лет похоже на наблюдение за профессиональным реслингом. Недавние заявления о том, что "Трамп наконец-то сыт Путиным", является прекрасным примером этого. Габриелиус Ландсбергис. Литовский политик

Ландсбергис иллюстрирует это типичными сообщениями в западной прессе о том, что та или иная страна передаст Украине помощь на 300 миллионов долларов, в то время как российский оборонный бюджет приближается к 300 миллиардам долларов.

Это как бы мы пожертвовали фантомное оружие для ведения вполне реальной войны. Но заголовки приятные. (…) Помните "коалицию желающих" и их "разрушительные санкции"? Ракеты Taurus? Я начинаю сомневаться, что они вообще есть. А помните громкое заявление Байдена: Украина, наконец, получит ATACMS? Заголовки безумно разнеслись. Несколько дней спустя мы узнали: было поставлено только одиннадцать ракет.

По мнению Ландсбергиса, вся эта лжепомощь Украине нужна, чтобы понравиться электорату и удержать его внимание на себе. Но настоящий мастер-класс показывает Дональд Трамп, умудряющийся удерживать на себе внимание тем, что постоянно меняет повестку дня.

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Эксминистр отмечает, что конкретно Путину действительно безразлично, какое амплуа ему приписывают в этом шоу, пока он продолжает идти к своей цели по уничтожению Украины. В этом контексте Ландсбергис вспоминает последний эпизод, когда Пентагон остановил на полпути к Украине 40 ракет к ЗРК Petriot, а затем с барского плеча пообещал возобновить поставки и передать 10 ракет. Эксглава МИД Литвы считает, что такая "поддержка" Украины западными правительствами Путина только радует.