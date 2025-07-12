Допомога Україні у війні проти РФ стала "джерелом самопіару" для Заходу — Ландсбергіс

Для західних політиків, особливо для Дональда Трампа, війна в Україні перетворилася на нескінченне джерело самопіару, де реальна допомога українцям не має особливого значення. Про це у своєму блозі написав колишній міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.

“Політичний реслінг”: допомогу Україні оголошують заради піару

За його словами, значна частина тих заяв і рішень, які західні політики роблять у контексті російсько-української війни, є так званими "псевдоподіями" — тим, що проводиться не заради кінцевого результату, а заради уваги до діяча чи самого факту події.

Ландсбергіс порівнює псевдоподії із реслінгом — популярним в США жанром розваг, де актори вдають, ніби вони проводять реальний видовищний бій, хоча насправді просто розігрують битву за заздалегідь прописаним сценарієм.

Для мене спостереження за політикою останніх років схоже на спостереження за професійним реслінгом. Нещодавні заяви про те, що "Трамп нарешті ситий Путіним", є прекрасним прикладом цього. Габріеліус Ландсбергіс. Литовський політик

Ландсбергіс ілюструє це типовими повідомленнями у західній пресі про те, що та чи інша країна передасть Україні допомоги на 300 мільйонів доларів у той час, як російський оборонний бюджет наближається до 300 мільярдів доларів.

Це ніби ми пожертвували фантомну зброю для ведення цілком реальної війни. Але заголовки приємні. (...) Пам'ятаєте "коаліцію охочих" та їхні "руйнівні санкції"? Ракети Taurus? Я починаю сумніватися, що вони взагалі існують. А пам'ятаєте гучну заяву Байдена: Україна нарешті отримає ATACMS? Заголовки шалено рознеслися. Кілька днів потому ми дізналися: було поставлено лише одинадцять ракет.

На думку Ландсбергіса, уся ця псевдодопомога Україні потрібна, щоб сподобатися електорату і утримати його увагу на собі. Але справжній майстер-клас показує Дональд Трамп, який примудряється утримувати на собі увагу тим, що постійно змінює порядок денний.

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Ексміністр наголошує, що конкретно Путіну насправді байдуже, яке амплуа йому приписують у цьому шоу, доки він продовжує йти до своєї мети зі знищення України. У цьому контексті Ландсбергіс згадує останній епізод, коли Пентагон зупинив на півдорозі до України 40 ракет до ЗРК Petriot, а потім з барського плеча пообіцяв відновити постачання і передати аж 10 ракет. Ексголова МЗС Литви вважає, що така "підтримка" України західними урядами Путіна лише тішить.