Кремль уперше відреагував на жорсткий ультиматум Трампа

Колишній президент РФ та поплічник російського диктатора Дмитро Медведєв прокоментував ультиматум американського лідера Дональда Трампа щодо запровадження жорстких санкції проти Росії, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто домовленості з Україною про мир. Він дав зрозуміти, що Москві нібито чхати на погрози США.

Медведєв публічно кинув виклик Трампу

Заступник голови Ради безпеки Росії цинічно заявив, що американський лідер висунув офіційній Москві начебто "театральний ультиматум".

Світ здригнувся, очікуючи наслідків. Войовнича Європа була розчарована. Росії було байдуже, — йдеться в заяві Дмитра Медведєва. Поширити

До словами, минулого місяця поплічник Путіна потрапив під шквал критики з боку Дональда Трампа.

Президент США був обурений словами Медведєва про ядерну зброю в Ірані.

Він риторично поцікавився, чи справді колишній президент Росії "недбало вжив оте саме слово (ядерка!) і сказав, що він та інші країни постачатимуть Ірану ядерні боєголовки". Поширити

Після цього Медвєдєв почав виправдовуватись, що він не підтримує атаки США на Ірану, проте, Кремль, мовляв, не планує постачати ядерну зброю Тегерану.

Trump issued a theatrical ultimatum to the Kremlin.

The world shuddered, expecting the consequences.

Belligerent Europe was disappointed.

Russia didn’t care. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 15, 2025

Що важливо розуміти, 14 липня американський лідер Дональд Трамп висловив невдоволення діями Росії, а також попередив, що готовий ввести жорсткі санкції проти РФ якщо протягом 50 днів не буде досягнуто домовленості про мир.

Окрім того, він додав, що планує надати Україні різні типи озброєння, зокрема й Patriot, які будуть "повністю оплачені".