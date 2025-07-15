Кремль уперше відреагував на жорсткий ультиматум Трампа

Колишній президент РФ та поплічник російського диктатора Дмитро Медведєв прокоментував ультиматум американського лідера Дональда Трампа щодо запровадження жорстких санкції проти Росії, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто домовленості з Україною про мир. Він дав зрозуміти, що Москві нібито чхати на погрози США.
Головні тези:
- Медведєв стверджує, що Кремль не злякався погроз Трампа.
- Це вже не перший публічний конфлікт між двома політиками.
Медведєв публічно кинув виклик Трампу
Заступник голови Ради безпеки Росії цинічно заявив, що американський лідер висунув офіційній Москві начебто "театральний ультиматум".
До словами, минулого місяця поплічник Путіна потрапив під шквал критики з боку Дональда Трампа.
Президент США був обурений словами Медведєва про ядерну зброю в Ірані.
Після цього Медвєдєв почав виправдовуватись, що він не підтримує атаки США на Ірану, проте, Кремль, мовляв, не планує постачати ядерну зброю Тегерану.
Що важливо розуміти, 14 липня американський лідер Дональд Трамп висловив невдоволення діями Росії, а також попередив, що готовий ввести жорсткі санкції проти РФ якщо протягом 50 днів не буде досягнуто домовленості про мир.
Окрім того, він додав, що планує надати Україні різні типи озброєння, зокрема й Patriot, які будуть "повністю оплачені".
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