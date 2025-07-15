Кто блокирует пакет сокрушительных санкций США против РФ — данные СМИ
Категория
Экономика
Дата публикации

Кто блокирует пакет сокрушительных санкций США против РФ — данные СМИ

Чего добивается Джон Тьюн
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Источник:  Politico

Согласно данным издания Politico, именно лидер большинства в Сенате США Джон Тьюн тормозит пакет сокрушительных санкций против страны-агрессорки России. Что важно понимать, раньше считалось, что главная проблема заключается в позиции американского лидера Дональда Трампа.

Главные тезисы

  • Тьюн откладывает продвижение санкций против России.
  • Таким образом, он препятствует работе Сената в этом направлении.

Чего добивается Джон Тьюн

Как удалось узнать журналистам, последний заявил, что отложит продвижение пакета санкций против торговых партнеров России.

Это произошло после того, как Дональд Трамп четко дал понять, что готов нанести мощный санкционный удар по РФ через 50 дней, если она не согласится на мирное соглашение с Украиной.

Похоже, сейчас президент собирается попытаться сделать часть этого самостоятельно. Если в какой-то момент президент приходит к выводу, что это имеет смысл и придает ценности и рычаги влияния, которые ему нужны в этих переговорах для продвижения законопроекта, то мы это сделаем. Мы будем готовы к этому — заявил Тьюн.

По мнению последнего, односторонние действия американского лидера могут полностью заменить отдельный законопроект о санкциях, а также посадят российского диктатора за стол переговоров.

Трамп ранее дал понять, что 500% пошлины не имеют особого смысла, ведь 100% будут выполнять ту же функцию.

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