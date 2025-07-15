Согласно данным издания Politico, именно лидер большинства в Сенате США Джон Тьюн тормозит пакет сокрушительных санкций против страны-агрессорки России. Что важно понимать, раньше считалось, что главная проблема заключается в позиции американского лидера Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Тьюн откладывает продвижение санкций против России.
- Таким образом, он препятствует работе Сената в этом направлении.
Чего добивается Джон Тьюн
Как удалось узнать журналистам, последний заявил, что отложит продвижение пакета санкций против торговых партнеров России.
Это произошло после того, как Дональд Трамп четко дал понять, что готов нанести мощный санкционный удар по РФ через 50 дней, если она не согласится на мирное соглашение с Украиной.
По мнению последнего, односторонние действия американского лидера могут полностью заменить отдельный законопроект о санкциях, а также посадят российского диктатора за стол переговоров.
Трамп ранее дал понять, что 500% пошлины не имеют особого смысла, ведь 100% будут выполнять ту же функцию.
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