Згідно з даними видання Politico, саме лідер більшості в Сенаті США Джон Тьюн гальмує пакет нищівних санкцій проти країни-агресорки Росії. Що важливо розуміти, раніше вважалося, що головна проблема полягає в позиції американського лідера Дональда Трампа.

Чого добивається Джон Тьюн

Як вдалося дізнатися журналістам, останній заявив, що відкладе просування пакету санкцій проти торгових партнерів Росії.

Це сталося після того, як Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що готовий завдати потужного санкційного удару по РФ через 50 днів, якщо вона не погодиться на мирну угоду з Україною.

Схоже, що зараз президент збирається спробувати зробити частину цього самостійно. Якщо в якийсь момент президент дійде висновку, що це має сенс і додає цінності та важелів впливу, які йому потрібні в цих переговорах для просування законопроекту, то ми це зробимо. Ми будемо готові до цього — заявив Тьюн. Поширити

На переконання останнього, односторонні дії американського лідера можуть повністю замінити окремий законопроєкт про санкції, а також посадять російського диктатора за стіл переговорів.