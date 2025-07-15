Хто блокує пакет нищівних санкцій США проти РФ — дані ЗМІ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Хто блокує пакет нищівних санкцій США проти РФ — дані ЗМІ

Сенат США
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Джерело:  Politico

Згідно з даними видання Politico, саме лідер більшості в Сенаті США Джон Тьюн гальмує пакет нищівних санкцій проти країни-агресорки Росії. Що важливо розуміти, раніше вважалося, що головна проблема полягає в позиції американського лідера Дональда Трампа.

Головні тези:

  • Тьюн відкладає просування санкцій проти Росії.
  • Таким чином він перешкоджає роботі Сенату у цьому напрямку.

Чого добивається Джон Тьюн

Як вдалося дізнатися журналістам, останній заявив, що відкладе просування пакету санкцій проти торгових партнерів Росії.

Це сталося після того, як Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що готовий завдати потужного санкційного удару по РФ через 50 днів, якщо вона не погодиться на мирну угоду з Україною.

Схоже, що зараз президент збирається спробувати зробити частину цього самостійно. Якщо в якийсь момент президент дійде висновку, що це має сенс і додає цінності та важелів впливу, які йому потрібні в цих переговорах для просування законопроекту, то ми це зробимо. Ми будемо готові до цього — заявив Тьюн.

На переконання останнього, односторонні дії американського лідера можуть повністю замінити окремий законопроєкт про санкції, а також посадять російського диктатора за стіл переговорів.

Трамп раніше дав зрозуміти, що 500-% мита не мають особливого сенсу, адже 100% виконуватимуть ту саму функцію.

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