Венгерский лидер Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, цинично заявил, что потребует от Европейского Союза ввести санкции за нарушение прав человека против украинских чиновников, которых Будапешт считает причастными к якобы смертельному избиению венгра в территориальном центре комплектования на Закарпатье.

Орбан снова пытается испортить репутацию Украины

По словам приспешника Путина, во время заседания Совета ЕС 15 июля, где планируют обсудить ряд санкционных решений, его команда будет настаивать на включении в санкционные списки ЕС за нарушение прав человека украинских чиновников в связи со смертью Иосифа Шебештеня из Закарпатья, якобы в результате избиения во время принудительной мобилизации.

Что важно понимать, несколько дней назад в МИД Венгрии вызвали посла Украины Федора Шандора после сообщений СМИ о том, что венгерский гражданин погиб в Закарпатье вроде бы после избиения работниками ТЦК.

Командование Сухопутных войск официально подтвердило, что погибший Иосиф Шебештень был гражданином Украины, мобилизованным 14 июня на законных основаниях.

Кроме того, укахано, что мужчина 18 июня самовольно покинул расположение воинской части без оружия, а через шесть дней обратился в больницу в Берегово.

При обследовании на нем, как заявляется, не обнаружили никаких телесных повреждений.