Гучні заяви президента США Дональда Трампа, які пролунали 14 липня, приємно шокували багатьох, однак не Росію. Україна отримає багато зброї та підтримки, однак в результаті може виявитися розчарованою, оскільки американський лідер не хоче завдавати нищівного удару по РФ, хоча міг давно це зробити.

Що не так з політикою Трампа щодо України та РФ

Як зазначає редакція CNN, ніхто не може ігнорувати той факт, що президент США ухвалив вкрай важливі для України рішення.

До прикладу, дозволив членам НАТО купувати американську зброю для ЗСУ.

Якими б не були реальні масштаби передачі озброєнь — це саме те, що потрібно Україні, — наголошують журналісти. Поширити

Насамперед річ у тім, що системи Patriot можуть збивати ракети, якими Росія атакує міста України, і лише Дональд Трамп може дозволити їх постачання.

Києву бракувало саме цих та інших американських озброєнь, які не були названі, але можуть бути включені у постачання.

Але головна проблема для України полягає в тому, що Трамп не оголосив про вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту. А це, як визнає видання, могло б серйозно вдарити по військовому бюджету російського диктатора Володимира Путіна. Поширити

На переконання журналістів, після нових рішень президента США Україна спочатку відчує полегшення, однак згодом може бути розчарована.