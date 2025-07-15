"Україна може бути розчарована". Яку подвійну гру розпочав Трамп

Гучні заяви президента США Дональда Трампа, які пролунали 14 липня, приємно шокували багатьох, однак не Росію. Україна отримає багато зброї та підтримки, однак в результаті може виявитися розчарованою, оскільки американський лідер не хоче завдавати нищівного удару по РФ, хоча міг давно це зробити.
Головні тези:
- Трамп може лише імітувати зміну ставлення проти Росії.
- Поки він не вводить потужні санкції — фактично дозволяє Путіну продовжувати війну.
Що не так з політикою Трампа щодо України та РФ
Як зазначає редакція CNN, ніхто не може ігнорувати той факт, що президент США ухвалив вкрай важливі для України рішення.
До прикладу, дозволив членам НАТО купувати американську зброю для ЗСУ.
Насамперед річ у тім, що системи Patriot можуть збивати ракети, якими Росія атакує міста України, і лише Дональд Трамп може дозволити їх постачання.
Києву бракувало саме цих та інших американських озброєнь, які не були названі, але можуть бути включені у постачання.
На переконання журналістів, після нових рішень президента США Україна спочатку відчує полегшення, однак згодом може бути розчарована.
Річ у тім, що Трамп може дуже швидко зупинити Росію, однак фактично не робить цього.
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