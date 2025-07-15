"Украина может быть разочарована" Какую двойную игру начал Трамп

Прозвучавшие 14 июля громкие заявления президента США Дональда Трампа приятно шокировали многих, однако не Россию. Украина получит много оружия и поддержки, однако в результате может оказаться разочарованной, поскольку американский лидер не хочет наносить сокрушительный удар по РФ, хотя мог давно это сделать.
Главные тезисы
- Трамп может только имитировать изменение отношения относительно России.
- Пока он не вводит мощные санкции, фактически позволяет Путину продолжать войну.
Что не так с политикой Трампа
Как отмечает редакция CNN, никто не может игнорировать тот факт, что президент США принял крайне важные для Украины решения.
К примеру, разрешил членам НАТО покупать американское оружие для ВСУ.
В первую очередь дело в том, что системы Patriot могут сбивать ракеты, которыми Россия атакует города Украины, и только Дональд Трамп может разрешить их поставки.
Киеву не хватало именно этих и других американских вооружений, которые не были названы, но могут быть включены в поставки.
По убеждению журналистов, после новых решений президента США Украина сначала почувствует облегчение, однако впоследствии может быть разочарована.
Дело в том, что Трамп может очень быстро остановить Россию, однако фактически этого не делает.
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