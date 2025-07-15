"Украина может быть разочарована" Какую двойную игру начал Трамп
Категория
Политика
Дата публикации

"Украина может быть разочарована" Какую двойную игру начал Трамп

Трамп
Читати українською
Источник:  CNN

Прозвучавшие 14 июля громкие заявления президента США Дональда Трампа приятно шокировали многих, однако не Россию. Украина получит много оружия и поддержки, однако в результате может оказаться разочарованной, поскольку американский лидер не хочет наносить сокрушительный удар по РФ, хотя мог давно это сделать.

Главные тезисы

  • Трамп может только имитировать изменение отношения относительно России.
  • Пока он не вводит мощные санкции, фактически позволяет Путину продолжать войну.

Что не так с политикой Трампа

Как отмечает редакция CNN, никто не может игнорировать тот факт, что президент США принял крайне важные для Украины решения.

К примеру, разрешил членам НАТО покупать американское оружие для ВСУ.

Какими бы ни были реальные масштабы передачи вооружений — это именно то, что нужно Украине, — отмечают журналисты.

В первую очередь дело в том, что системы Patriot могут сбивать ракеты, которыми Россия атакует города Украины, и только Дональд Трамп может разрешить их поставки.

Киеву не хватало именно этих и других американских вооружений, которые не были названы, но могут быть включены в поставки.

Но главная проблема для Украины заключается в том, что Трамп не объявил о вторичных санкциях против стран, покупающих российскую нефть. А это, по признанию издания, могло бы серьезно ударить по военному бюджету российского диктатора Владимира Путина.

По убеждению журналистов, после новых решений президента США Украина сначала почувствует облегчение, однако впоследствии может быть разочарована.

Дело в том, что Трамп может очень быстро остановить Россию, однако фактически этого не делает.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин устроил новую истерику и высказал претензии Западу
Путин набросился на Запад с новыми обвинениями
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Кремль впервые отреагировал на жесткий ультиматум Трампа
Медведев публично бросил вызов Трампу
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Буданов раскрыл Келлогу план России для войны против НАТО
ГУР
Буданов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?