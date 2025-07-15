Прозвучавшие 14 июля громкие заявления президента США Дональда Трампа приятно шокировали многих, однако не Россию. Украина получит много оружия и поддержки, однако в результате может оказаться разочарованной, поскольку американский лидер не хочет наносить сокрушительный удар по РФ, хотя мог давно это сделать.

Что не так с политикой Трампа

Как отмечает редакция CNN, никто не может игнорировать тот факт, что президент США принял крайне важные для Украины решения.

К примеру, разрешил членам НАТО покупать американское оружие для ВСУ.

Какими бы ни были реальные масштабы передачи вооружений — это именно то, что нужно Украине, — отмечают журналисты. Поделиться

В первую очередь дело в том, что системы Patriot могут сбивать ракеты, которыми Россия атакует города Украины, и только Дональд Трамп может разрешить их поставки.

Киеву не хватало именно этих и других американских вооружений, которые не были названы, но могут быть включены в поставки.

Но главная проблема для Украины заключается в том, что Трамп не объявил о вторичных санкциях против стран, покупающих российскую нефть. А это, по признанию издания, могло бы серьезно ударить по военному бюджету российского диктатора Владимира Путина. Поделиться

По убеждению журналистов, после новых решений президента США Украина сначала почувствует облегчение, однако впоследствии может быть разочарована.