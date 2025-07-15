Буданов раскрыл Келлогу план России для войны против НАТО
Категория
Украина
Дата публикации

Буданов раскрыл Келлогу план России для войны против НАТО

ГУР
Буданов
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Главное управление разведки Украины сообщает, что начальник ГУР МО Кирилл Буданов принял участие в брифинге для специального представителя президента США Кита Келлога. Во время него он поделился с посланником Дональда Трампа важными данными о намерениях Кремля.

Главные тезисы

  • Кирилл Буданов выразил благодарность США за помощь и поддержку.
  • Он также напомнил, что Россия понимает только язык силы.

Что известно о встрече Буданова и Келлога

В Киеве прошел общий брифинг представителей сектора безопасности и обороны Украины под председательством министра обороны Украины Рустема Умерова.

Он был организован для делегации США во главе со специальным представителем президента США по Украине Китом Келлогом.

Кирилл Буданов и его заместитель генерал-майор Вадим Скибицкий приняли участие в мероприятии вместе с Главнокомандующим ВСУ генералом Александром Сырским, начальником Генерального штаба генерал-майором Андреем Гнатовым, а также представителями разведывательного сообщества.

Как сообщает ГУР, команду Дональда Трампа ознакомили с текущей оперативной обстановкой, оценкой планов Кремля до 2036 года, а также с данными по подготовке России к вооруженному конфликту не только против Украины, но и стран НАТО

Имперские амбиции кремля не ограничиваются Украиной — они охватывают всю Европу. Впрочем, при поддержке Соединенных Штатов мы способны остановить Россию и свести на нет ее военный потенциал.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР МОУ

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