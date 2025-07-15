Буданов раскрыл Келлогу план России для войны против НАТО

Главное управление разведки Украины сообщает, что начальник ГУР МО Кирилл Буданов принял участие в брифинге для специального представителя президента США Кита Келлога. Во время него он поделился с посланником Дональда Трампа важными данными о намерениях Кремля.

Что известно о встрече Буданова и Келлога

В Киеве прошел общий брифинг представителей сектора безопасности и обороны Украины под председательством министра обороны Украины Рустема Умерова.

Он был организован для делегации США во главе со специальным представителем президента США по Украине Китом Келлогом.

Кирилл Буданов и его заместитель генерал-майор Вадим Скибицкий приняли участие в мероприятии вместе с Главнокомандующим ВСУ генералом Александром Сырским, начальником Генерального штаба генерал-майором Андреем Гнатовым, а также представителями разведывательного сообщества.

Как сообщает ГУР, команду Дональда Трампа ознакомили с текущей оперативной обстановкой, оценкой планов Кремля до 2036 года, а также с данными по подготовке России к вооруженному конфликту не только против Украины, но и стран НАТО