Буданов розкрив Келлогу план Росії щодо війни проти НАТО

Головне управління розвідки України повідомляє, що начальник ГУР МО Кирило Буданов взяв участь у брифінгу для спеціального представника президента США Кіта Келога. Під час нього він поділився з посланцем Дональда Трампа важливими даними стосовно намірів Кремля.

Що відомо про зустріч Буданова та Келлога

У Києві відбувся спільний брифінг представників сектору безпеки й оборони України під головуванням міністра оборони України Рустема Умєрова.

Він був організований для делегації США на чолі зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келогом.

Кирило Буданов та його заступник генерал-майор Вадим Скібіцький взяли участь у заході разом із Головнокомандувачем ЗСУ генералом Олександром Сирським, начальником Генерального штабу генерал-майором Андрієм Гнатовим, а також представниками розвідувального співтовариства.

Як повідомляє ГУР, команду Дональда Трампа ознайомили з поточною оперативною обстановкою, оцінкою планів Кремля до 2036 року, а також із даними щодо підготовки Росії до збройного конфлікту не лише проти України, а й проти країн НАТО