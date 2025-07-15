Буданов розкрив Келлогу план Росії щодо війни проти НАТО
Категорія
Україна
Дата публікації

Буданов розкрив Келлогу план Росії щодо війни проти НАТО

ГУР
Буданов
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Головне управління розвідки України повідомляє, що начальник ГУР МО Кирило Буданов взяв участь у брифінгу для спеціального представника президента США Кіта Келога. Під час нього він поділився з посланцем Дональда Трампа важливими даними стосовно намірів Кремля.

Головні тези:

  • Кирило Буданов висловив вдячність США за допомогу та підтримку.
  • Він також нагадав, що Росія розуміє лише мову сили.

Що відомо про зустріч Буданова та Келлога

У Києві відбувся спільний брифінг представників сектору безпеки й оборони України під головуванням міністра оборони України Рустема Умєрова.

Він був організований для делегації США на чолі зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келогом.

Кирило Буданов та його заступник генерал-майор Вадим Скібіцький взяли участь у заході разом із Головнокомандувачем ЗСУ генералом Олександром Сирським, начальником Генерального штабу генерал-майором Андрієм Гнатовим, а також представниками розвідувального співтовариства.

Як повідомляє ГУР, команду Дональда Трампа ознайомили з поточною оперативною обстановкою, оцінкою планів Кремля до 2036 року, а також із даними щодо підготовки Росії до збройного конфлікту не лише проти України, а й проти країн НАТО

Імперські амбіції кремля не обмежуються Україною — вони охоплюють усю Європу. Втім, за підтримки Сполучених Штатів ми здатні зупинити росію й звести нанівець її військовий потенціал.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР МОУ

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