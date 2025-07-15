Украина развернет десятки тысяч перехватчиков для защиты от российских дронов

Не так давно глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что украинские перехватчики оказались действительно эффективными для защитки от российских "шахедов". В целом, Украина готовится развернуть десятки тысяч таких перехватчиков, которые образуют своеобразный купол над ее территориями.
Главные тезисы
- Сбивать российские дроны ракетами слишком дорого, поэтому Украина нашла альтернативу.
- Союзники Киева смогут приобщиться к реализации этого проекта в случае необходимости.
Дронов-перехватчиков станет гораздо больше
Согласно данным Forbes, Агентство оборонных закупок Украины заключило контракты на производство "десятков тысяч" беспилотников-перехватчиков.
Именно они будут бороться с российскими дронами, которых в украинском небе становится все больше.
С заявлением по этому поводу выступил директор Агентства оборонных закупок Украины Арсен Жумадилов.
По его словам, уничтожение дронами-перехватчиками сотен "Шахедов" — это достижение.
Такие успехи указывают на то, что проект нужно немедленно масштабировать.
По мнению последнего, если производитель сможет выпускать больше беспилотников, чем Украина способна оплатить, то на помощь придут западные союзники.
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