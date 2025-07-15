Украина развернет десятки тысяч перехватчиков для защиты от российских дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Украина развернет десятки тысяч перехватчиков для защиты от российских дронов

Дронов-перехватчиков станет гораздо больше
Read in English
Читати українською
Источник:  Forbes

Не так давно глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что украинские перехватчики оказались действительно эффективными для защитки от российских "шахедов". В целом, Украина готовится развернуть десятки тысяч таких перехватчиков, которые образуют своеобразный купол над ее территориями.

Главные тезисы

  • Сбивать российские дроны ракетами слишком дорого, поэтому Украина нашла альтернативу.
  • Союзники Киева смогут приобщиться к реализации этого проекта в случае необходимости.

Дронов-перехватчиков станет гораздо больше

Согласно данным Forbes, Агентство оборонных закупок Украины заключило контракты на производство "десятков тысяч" беспилотников-перехватчиков.

Именно они будут бороться с российскими дронами, которых в украинском небе становится все больше.

С заявлением по этому поводу выступил директор Агентства оборонных закупок Украины Арсен Жумадилов.

По его словам, уничтожение дронами-перехватчиками сотен "Шахедов" — это достижение.

Такие успехи указывают на то, что проект нужно немедленно масштабировать.

Десятки тысяч беспилотников-перехватчиков — это то, что мы уже законтрактовали и будем продолжать контрактовать. Сейчас наши контракты, с одной стороны, зависят от возможностей производителя, а с другой — от возможностей государственного бюджета, — подчеркнул Жумадилов.

По мнению последнего, если производитель сможет выпускать больше беспилотников, чем Украина способна оплатить, то на помощь придут западные союзники.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан угрожает Украине санкциями со стороны ЕС
Орбан
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Украина может быть разочарована" Какую двойную игру начал Трамп
Трамп
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Шмыгаль подал в отставку с должности премьер-министра Украины
Денис Шмыгаль
Шмыгаль уходит с должности

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?