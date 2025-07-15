Украина развернет десятки тысяч перехватчиков для защиты от российских дронов

Не так давно глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что украинские перехватчики оказались действительно эффективными для защитки от российских "шахедов". В целом, Украина готовится развернуть десятки тысяч таких перехватчиков, которые образуют своеобразный купол над ее территориями.

Дронов-перехватчиков станет гораздо больше

Согласно данным Forbes, Агентство оборонных закупок Украины заключило контракты на производство "десятков тысяч" беспилотников-перехватчиков.

Именно они будут бороться с российскими дронами, которых в украинском небе становится все больше.

С заявлением по этому поводу выступил директор Агентства оборонных закупок Украины Арсен Жумадилов.

По его словам, уничтожение дронами-перехватчиками сотен "Шахедов" — это достижение.

Такие успехи указывают на то, что проект нужно немедленно масштабировать.

Десятки тысяч беспилотников-перехватчиков — это то, что мы уже законтрактовали и будем продолжать контрактовать. Сейчас наши контракты, с одной стороны, зависят от возможностей производителя, а с другой — от возможностей государственного бюджета, — подчеркнул Жумадилов. Поделиться

По мнению последнего, если производитель сможет выпускать больше беспилотников, чем Украина способна оплатить, то на помощь придут западные союзники.