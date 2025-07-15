Шмыгаль подал в отставку с должности премьер-министра Украины

15 июля глава правительства Украины Денис Шмыгаль подал заявление об отставке. Он опубликовал в социальных сетях соответствующее заявление.
Главные тезисы
- Денис Шмыгаль не объяснил свое решение.
- Новый Кабинет Министров может возглавить Юлия Свириденко.
Шмыгаль уходит с должности
Однако действующий глава правительства не объясняет, почему принял такое решение.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что хочет видеть Дениса Шмыгаля в должности министра обороны.
По всей вероятности, Кабинет министров вскоре возглавит Юлия Свириденко — об этом также сообщил недавно сам глава государства.
15 июня состоялось совещание Владимира Зеленского с Юлией Свириденко и Михаилом Федоровым.
По словам украинского лидера, они готовят первые шаги для обновленного правительства.
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