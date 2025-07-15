Шмыгаль подал в отставку с должности премьер-министра Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Шмыгаль подал в отставку с должности премьер-министра Украины

Денис Шмыгаль
Шмыгаль уходит с должности
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15 июля глава правительства Украины Денис Шмыгаль подал заявление об отставке. Он опубликовал в социальных сетях соответствующее заявление.

Главные тезисы

  • Денис Шмыгаль не объяснил свое решение.
  • Новый Кабинет Министров может возглавить Юлия Свириденко.

Шмыгаль уходит с должности

Спасибо нашим защитникам и защитницам, которые держат фронт и берегут Украину! Благодарю Президента Украины Владимира Зеленского за доверие! Спасибо всей команде за неутомимый труд ради нашего государства! Слава Украине!

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Премьер-министр Украины

Фото: скриншот

Однако действующий глава правительства не объясняет, почему принял такое решение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что хочет видеть Дениса Шмыгаля в должности министра обороны.

По всей вероятности, Кабинет министров вскоре возглавит Юлия Свириденко — об этом также сообщил недавно сам глава государства.

Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

15 июня состоялось совещание Владимира Зеленского с Юлией Свириденко и Михаилом Федоровым.

По словам украинского лидера, они готовят первые шаги для обновленного правительства.

Детализировали задачу на следующие шесть месяцев, — заявил президент.

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