Шмыгаль подал в отставку с должности премьер-министра Украины

15 июля глава правительства Украины Денис Шмыгаль подал заявление об отставке. Он опубликовал в социальных сетях соответствующее заявление.

Шмыгаль уходит с должности

Спасибо нашим защитникам и защитницам, которые держат фронт и берегут Украину! Благодарю Президента Украины Владимира Зеленского за доверие! Спасибо всей команде за неутомимый труд ради нашего государства! Слава Украине! Денис Шмигаль Премьер-министр Украины

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Однако действующий глава правительства не объясняет, почему принял такое решение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что хочет видеть Дениса Шмыгаля в должности министра обороны.

По всей вероятности, Кабинет министров вскоре возглавит Юлия Свириденко — об этом также сообщил недавно сам глава государства.

Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время. Владимир Зеленский Президент Украины

15 июня состоялось совещание Владимира Зеленского с Юлией Свириденко и Михаилом Федоровым.

По словам украинского лидера, они готовят первые шаги для обновленного правительства.