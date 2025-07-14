Президент Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.

Свириденко может возглавить Кабмин

Об этом Зеленский написал в Facebook.

По словам главы государства, Свириденко доложила о выполнении обязательств, достигнутых в рамках недавней Конференции по восстановлению Украины. Зеленский подчеркнул, что все инициативы, способствующие укреплению устойчивости государства и общества, должны быть реализованы в кратчайшие сроки.

Обсудили конкретные меры, которые могут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки граждан и масштабировать производство вооружения. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства также анонсировал начало трансформации системы исполнительной власти. В этом контексте он предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.