Президент Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.
Главные тезисы
- Президент Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины для существенного обновления его работы и усиления устойчивости страны.
- Фокус на реализацию инициатив, направленных на укрепление экономического потенциала нации, поддержку граждан и производство вооружения.
- Обсуждение конкретных мер по укреплению экономического потенциала Украины и масштабированию программ поддержки граждан.
Свириденко может возглавить Кабмин
Об этом Зеленский написал в Facebook.
По словам главы государства, Свириденко доложила о выполнении обязательств, достигнутых в рамках недавней Конференции по восстановлению Украины. Зеленский подчеркнул, что все инициативы, способствующие укреплению устойчивости государства и общества, должны быть реализованы в кратчайшие сроки.
Глава государства также анонсировал начало трансформации системы исполнительной власти. В этом контексте он предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-