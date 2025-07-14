Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины для существенного обновления его работы и усиления устойчивости страны.
  • Фокус на реализацию инициатив, направленных на укрепление экономического потенциала нации, поддержку граждан и производство вооружения.
  • Обсуждение конкретных мер по укреплению экономического потенциала Украины и масштабированию программ поддержки граждан.

Свириденко может возглавить Кабмин

Об этом Зеленский написал в Facebook.

По словам главы государства, Свириденко доложила о выполнении обязательств, достигнутых в рамках недавней Конференции по восстановлению Украины. Зеленский подчеркнул, что все инициативы, способствующие укреплению устойчивости государства и общества, должны быть реализованы в кратчайшие сроки.

Обсудили конкретные меры, которые могут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки граждан и масштабировать производство вооружения.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства также анонсировал начало трансформации системы исполнительной власти. В этом контексте он предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.

Зеленский сообщил, что ожидает представления программы действий нового Кабмина в ближайшее время.

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