Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу.

Головні тези:

  • Президент Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України для суттєвого оновлення його роботи.
  • Наголос на реалізації ініціатив, спрямованих на зміцнення стійкості держави та суспільства.
  • Плани виробництва озброєння, програми підтримки громадян та зміцнення економічного потенціалу нації.

Свириденко може очолити Кабмін

Про це Зеленський написав у Facebook.

За словами глави держави, Свириденко доповіла про виконання зобов’язань, досягнутих у межах нещодавньої Конференції з відновлення України. Зеленський наголосив, що всі ініціативи, які сприяють зміцненню стійкості держави та суспільства, мають бути реалізовані у найкоротші терміни.

Обговорили конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки громадян і масштабувати виробництво озброєння.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави також анонсував початок трансформації системи виконавчої влади. У цьому контексті він запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу.

Зеленський повідомив, що очікує на представлення програми дій нового Кабміну найближчим часом.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Україна зможе повернутися до довоєнного рівня життя і доходів через 5-7 років — Свириденко
Україна зможе повернутися до довоєнного рівня життя і доходів через 5-7 років — Свириденко
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Є хороші результати". Зеленський підбив підсумки тижня
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Продуктивна розмова". Зеленський зустрівся з Келлогом у Києві
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?