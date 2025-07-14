Президент Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу.

Свириденко може очолити Кабмін

Про це Зеленський написав у Facebook.

За словами глави держави, Свириденко доповіла про виконання зобов’язань, досягнутих у межах нещодавньої Конференції з відновлення України. Зеленський наголосив, що всі ініціативи, які сприяють зміцненню стійкості держави та суспільства, мають бути реалізовані у найкоротші терміни.

Обговорили конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки громадян і масштабувати виробництво озброєння. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави також анонсував початок трансформації системи виконавчої влади. У цьому контексті він запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу.