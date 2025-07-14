Президент Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу.
Головні тези:
- Президент Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України для суттєвого оновлення його роботи.
- Наголос на реалізації ініціатив, спрямованих на зміцнення стійкості держави та суспільства.
- Плани виробництва озброєння, програми підтримки громадян та зміцнення економічного потенціалу нації.
Свириденко може очолити Кабмін
Про це Зеленський написав у Facebook.
За словами глави держави, Свириденко доповіла про виконання зобов’язань, досягнутих у межах нещодавньої Конференції з відновлення України. Зеленський наголосив, що всі ініціативи, які сприяють зміцненню стійкості держави та суспільства, мають бути реалізовані у найкоротші терміни.
Глава держави також анонсував початок трансформації системи виконавчої влади. У цьому контексті він запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу.
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