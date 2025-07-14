"Продуктивна розмова". Зеленський зустрівся з Келлогом у Києві
Категорія
Україна
Дата публікації

"Продуктивна розмова". Зеленський зустрівся з Келлогом у Києві

Володимир Зеленський
Зеленський
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14 липня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом. 

Головні тези:

  • Володимир Зеленський провів продуктивну зустріч зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом у Києві.
  • Обговорено шлях до миру та спільні дії для його досягнення, у тому числі у сферах ППО, спільного виробництва та закупівлі оборонного озброєння.
  • Зеленський висловив сподівання на лідерство США в установленні санкцій проти Росії та сприянні у зупиненні неадекватних амбіцій Москви.

Зеленський зустрівся з Келлогом у Києві: про що говорили

Зеленський зазначив, що розмова з генералом Кітом Келлогом була продуктивною.

Обговорили шлях до миру й те, що практично можемо зробити разом, щоб його наблизити. Це посилення ППО для України, спільне виробництво, закупівлі оборонного озброєння разом із Європою. І звісно, санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає. Сподіваємося на лідерство Сполучених Штатів, адже зрозуміло, що Москва зупинятися не буде, якщо її неадекватні амбіції не спинити силою.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент подякував Кіту Келлогу за цей візит в Україну.

Вдячний Президентові Трампу за важливі сигнали підтримки та позитивні рішення для обох наших країн. Цінуємо підтримку американського народу.

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