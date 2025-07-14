"Продуктивна розмова". Зеленський зустрівся з Келлогом у Києві

Обговорили шлях до миру й те, що практично можемо зробити разом, щоб його наблизити. Це посилення ППО для України, спільне виробництво, закупівлі оборонного озброєння разом із Європою. І звісно, санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає. Сподіваємося на лідерство Сполучених Штатів, адже зрозуміло, що Москва зупинятися не буде, якщо її неадекватні амбіції не спинити силою.