"Продуктивна розмова". Зеленський зустрівся з Келлогом у Києві

14 липня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом.
Головні тези:
- Володимир Зеленський провів продуктивну зустріч зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом у Києві.
- Обговорено шлях до миру та спільні дії для його досягнення, у тому числі у сферах ППО, спільного виробництва та закупівлі оборонного озброєння.
- Зеленський висловив сподівання на лідерство США в установленні санкцій проти Росії та сприянні у зупиненні неадекватних амбіцій Москви.
Зеленський зустрівся з Келлогом у Києві: про що говорили
Зеленський зазначив, що розмова з генералом Кітом Келлогом була продуктивною.
Президент подякував Кіту Келлогу за цей візит в Україну.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-