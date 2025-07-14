Спецпредставник президента США Келлог прибув з візитом в Україну

Вранці 14 липня до Києва прибув Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог.
Головні тези:
- Спецпредставник президента США Кіт Келлог прибув до України з важливими питаннями щодо оборони, безпеки та співпраці.
- Келлог заявив, що принцип миру через силу є важливим для адміністрації президента США Дональда Трампа.
- Президент України готує повну інформацію для переговорів з Келлогом та сподівається на підтримку Америки у протистоянні з РФ.
В Україну з візитом прибув спецпредставник Президента США Кіт Келлог
Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
За його словами, "Росія не хоче припиняти вогонь. Мир через силу — це принцип Президента США Дональда Трампа і ми підтримуємо цей підхід".
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує повну інформацію для переговорів з Келлогом і розраховує на цілковите розуміння з боку Америки того, що можна зробити заради примусу РФ до миру.
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