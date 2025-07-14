Спецпредставник президента США Келлог прибув з візитом в Україну

В Україну з візитом прибув спецпредставник Президента США Кіт Келлог

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Вітаємо в Україні спецпредставника Президента США Кіта Келлога. Оборона, зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист наших людей, посилення співпраці між Україною та США — багато тем для розмови. Поширити

За його словами, "Росія не хоче припиняти вогонь. Мир через силу — це принцип Президента США Дональда Трампа і ми підтримуємо цей підхід".