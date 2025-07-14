Спецпредставник президента США Келлог прибув з візитом в Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Спецпредставник президента США Келлог прибув з візитом в Україну

Келлог
Джерело:  Андрій Єрмак

Вранці 14 липня до Києва прибув Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог.

Головні тези:

  • Спецпредставник президента США Кіт Келлог прибув до України з важливими питаннями щодо оборони, безпеки та співпраці.
  • Келлог заявив, що принцип миру через силу є важливим для адміністрації президента США Дональда Трампа.
  • Президент України готує повну інформацію для переговорів з Келлогом та сподівається на підтримку Америки у протистоянні з РФ.

В Україну з візитом прибув спецпредставник Президента США Кіт Келлог

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Вітаємо в Україні спецпредставника Президента США Кіта Келлога. Оборона, зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист наших людей, посилення співпраці між Україною та США — багато тем для розмови.

За його словами, "Росія не хоче припиняти вогонь. Мир через силу — це принцип Президента США Дональда Трампа і ми підтримуємо цей підхід".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує повну інформацію для переговорів з Келлогом і розраховує на цілковите розуміння з боку Америки того, що можна зробити заради примусу РФ до миру.

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