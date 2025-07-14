Спецпредставитель президента США Келлог прибыл с визитом в Украину

В Украину с визитом прибыл спецпредставитель Президента США Кит Келлог

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Поздравляем в Украине спецпредставителя Президента США Кита Келлога. Оборона, укрепление безопасности, оружие, санкции, защита наших людей, усиление сотрудничества между Украиной и США — много разговорных тем. Поделиться

По его словам, "Россия не хочет прекращать огонь. Мир по силам — это принцип Президента США Дональда Трампа и мы поддерживаем этот подход".