Спецпредставитель президента США Келлог прибыл с визитом в Украину

Утром 14 июля в Киев прибыл Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог.
Главные тезисы
- Кит Келлог прибыл в Украину с важными вопросами обороны и безопасности.
- Президент США поддерживает принцип мира через силу, что отражается в политике президента Трампа.
- Украина рассчитывает на поддержку Америки в противостоянии с РФ и готова к сотрудничеству в сфере безопасности.
В Украину с визитом прибыл спецпредставитель Президента США Кит Келлог
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, "Россия не хочет прекращать огонь. Мир по силам — это принцип Президента США Дональда Трампа и мы поддерживаем этот подход".
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит полную информацию для переговоров с Келлогом и рассчитывает на полное понимание со стороны Америки того, что можно сделать для принуждения РФ к миру.
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