Спецпредставитель президента США Келлог прибыл с визитом в Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Спецпредставитель президента США Келлог прибыл с визитом в Украину

Келлог
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Источник:  Андрей Ермак

Утром 14 июля в Киев прибыл Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог.

Главные тезисы

  • Кит Келлог прибыл в Украину с важными вопросами обороны и безопасности.
  • Президент США поддерживает принцип мира через силу, что отражается в политике президента Трампа.
  • Украина рассчитывает на поддержку Америки в противостоянии с РФ и готова к сотрудничеству в сфере безопасности.

В Украину с визитом прибыл спецпредставитель Президента США Кит Келлог

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Поздравляем в Украине спецпредставителя Президента США Кита Келлога. Оборона, укрепление безопасности, оружие, санкции, защита наших людей, усиление сотрудничества между Украиной и США — много разговорных тем.

По его словам, "Россия не хочет прекращать огонь. Мир по силам — это принцип Президента США Дональда Трампа и мы поддерживаем этот подход".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит полную информацию для переговоров с Келлогом и рассчитывает на полное понимание со стороны Америки того, что можно сделать для принуждения РФ к миру.

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