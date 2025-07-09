Зеленский обсудил с Келлогом поставки оружия и усиление ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Италии со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом.
Главные тезисы
- Обсуждение поставок оружия и усиление системы противовоздушной обороны Украины были приоритетными темами встречи Зеленского и Келлога.
- Зеленский подчеркнул важность введения жестких санкций против российской энергетики, включая вторичные санкции против покупателей российской нефти.
- Президент выразил надежду на поддержку законопроекта S.1241 в Конгрессе США, который предусматривает введение тарифов на импорт российских энергоносителей и другие ограничения.
Зеленский встретился с Келлогом
Об этом Зеленский написал в Facebook.
Отдельное внимание во время разговора было уделено санкционному давлению на Россию. Как отметил Зеленский, Украина понимает необходимость введения более жестких ограничений против российской энергетики, а особенно вторичных санкций против покупателей российской нефти.
Президент также выразил надежду на продвижение в Конгрессе США законопроекта сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя. По мнению Зеленского, это может стать действенным инструментом, который заставит Россию больше думать о мире.
Спасибо президенту Трампу, обеим партиям и всему американскому народу за помощь и поддержку. Искренне ценим дружбу между нашими людьми.
Сенатор Линдси Грэм в апреле представил законопроект S.1241 — Sanctioning Russia Act of 2025. Документ предусматривает введение 500% тарифов на импорт российских энергоносителей, в том числе нефти, газа, урана и других сырьевых товаров.
Кроме того, инициатива содержит дополнительные ограничения в отношении российских чиновников, финансовых учреждений и включает полный запрет на импорт российских энергоносителей в США.
Документ пользуется широкой поддержкой в американском Сенате — его соавторами выступили более 80 сенаторов от обеих политических партий.
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