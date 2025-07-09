Зеленский обсудил с Келлогом поставки оружия и усиление ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский обсудил с Келлогом поставки оружия и усиление ПВО

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Италии со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом.

Главные тезисы

  • Обсуждение поставок оружия и усиление системы противовоздушной обороны Украины были приоритетными темами встречи Зеленского и Келлога.
  • Зеленский подчеркнул важность введения жестких санкций против российской энергетики, включая вторичные санкции против покупателей российской нефти.
  • Президент выразил надежду на поддержку законопроекта S.1241 в Конгрессе США, который предусматривает введение тарифов на импорт российских энергоносителей и другие ограничения.

Зеленский встретился с Келлогом

Об этом Зеленский написал в Facebook.

В ходе встречи они обсудили поставки оружия и усиление системы противовоздушной обороны Украины. Зеленский подчеркнул, что на фоне роста российских атак этот вопрос является одним из ключевых приоритетов. Кроме того, поднимались темы закупки американского оружия, совместного оборонного производства и его локализации в Украине.

Отдельное внимание во время разговора было уделено санкционному давлению на Россию. Как отметил Зеленский, Украина понимает необходимость введения более жестких ограничений против российской энергетики, а особенно вторичных санкций против покупателей российской нефти.

Президент также выразил надежду на продвижение в Конгрессе США законопроекта сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя. По мнению Зеленского, это может стать действенным инструментом, который заставит Россию больше думать о мире.

Спасибо президенту Трампу, обеим партиям и всему американскому народу за помощь и поддержку. Искренне ценим дружбу между нашими людьми.

Сенатор Линдси Грэм в апреле представил законопроект S.1241 — Sanctioning Russia Act of 2025. Документ предусматривает введение 500% тарифов на импорт российских энергоносителей, в том числе нефти, газа, урана и других сырьевых товаров.

Законопроект также предусматривает внедрение так называемых вторичных санкций — аналогичные пошлины будут применяться и к тем странам, которые сохраняют торговые связи с Россией.

Кроме того, инициатива содержит дополнительные ограничения в отношении российских чиновников, финансовых учреждений и включает полный запрет на импорт российских энергоносителей в США.

Документ пользуется широкой поддержкой в ​​американском Сенате — его соавторами выступили более 80 сенаторов от обеих политических партий.

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