Зеленский обсудил с Келлогом поставки оружия и усиление ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Италии со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом.

Зеленский встретился с Келлогом

Об этом Зеленский написал в Facebook.

В ходе встречи они обсудили поставки оружия и усиление системы противовоздушной обороны Украины. Зеленский подчеркнул, что на фоне роста российских атак этот вопрос является одним из ключевых приоритетов. Кроме того, поднимались темы закупки американского оружия, совместного оборонного производства и его локализации в Украине. Поделиться

Отдельное внимание во время разговора было уделено санкционному давлению на Россию. Как отметил Зеленский, Украина понимает необходимость введения более жестких ограничений против российской энергетики, а особенно вторичных санкций против покупателей российской нефти.

Президент также выразил надежду на продвижение в Конгрессе США законопроекта сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя. По мнению Зеленского, это может стать действенным инструментом, который заставит Россию больше думать о мире.

Спасибо президенту Трампу, обеим партиям и всему американскому народу за помощь и поддержку. Искренне ценим дружбу между нашими людьми.

Сенатор Линдси Грэм в апреле представил законопроект S.1241 — Sanctioning Russia Act of 2025. Документ предусматривает введение 500% тарифов на импорт российских энергоносителей, в том числе нефти, газа, урана и других сырьевых товаров.

Законопроект также предусматривает внедрение так называемых вторичных санкций — аналогичные пошлины будут применяться и к тем странам, которые сохраняют торговые связи с Россией. Поделиться

Кроме того, инициатива содержит дополнительные ограничения в отношении российских чиновников, финансовых учреждений и включает полный запрет на импорт российских энергоносителей в США.