Зеленський обговорив з Келлогом постачання зброї та посилення ППО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Італії зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом.
Головні тези:
- Зустріч президента України Зеленського зі спецпредставником президента США Келлогом стосувалася постачання зброї та посилення ППО для України.
- Обговорювалася необхідність жорстких санкцій проти російської енергетики та вторинних санкцій для покупців російської нафти.
- Зеленський висловив сподівання на просування законопроєкту сенаторів США, що може змусити Росію більше думати про мир.
Зеленський зустрівся з Келлогом
Про це Зеленський написав у Фейсбук.
Під час зустрічі вони обговорили постачання зброї та посилення системи протиповітряної оборони України. Зеленський наголосив, що на тлі зростання російських атак це питання є одним із ключових пріоритетів. Окрім цього, порушувалися теми закупівлі американської зброї, спільного оборонного виробництва та його локалізації в Україні.
Окрему увагу під час розмови приділили санкційному тиску на Росію. Як зазначив Зеленський, Україна розуміє необхідність запровадження жорсткіших обмежень проти російської енергетики, а особливо — вторинних санкцій проти покупців російської нафти.
Президент також висловив сподівання на просування у Конгресі США законопроекту сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя. На думку Зеленського, це може стати дієвим інструментом, що змусить Росію більше думати про мир.
Сенатор Ліндсі Грем у квітні представив законопроєкт S.1241 — Sanctioning Russia Act of 2025. Документ передбачає запровадження 500% тарифів на імпорт російських енергоносіїв, зокрема нафти, газу, урану та інших сировинних товарів.
Законопроєкт також передбачає впровадження так званих вторинних санкцій — аналогічні мита будуть застосовуватись і до тих країн, які зберігають торгівельні зв’язки з Росією.
Окрім цього, ініціатива містить додаткові обмеження щодо російських урядовців, фінансових установ і включає повну заборону на імпорт російських енергоносіїв до США.
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