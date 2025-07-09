Зеленський обговорив з Келлогом постачання зброї та посилення ППО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Італії зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом.

Зеленський зустрівся з Келлогом

Про це Зеленський написав у Фейсбук.

Під час зустрічі вони обговорили постачання зброї та посилення системи протиповітряної оборони України. Зеленський наголосив, що на тлі зростання російських атак це питання є одним із ключових пріоритетів. Окрім цього, порушувалися теми закупівлі американської зброї, спільного оборонного виробництва та його локалізації в Україні.

Окрему увагу під час розмови приділили санкційному тиску на Росію. Як зазначив Зеленський, Україна розуміє необхідність запровадження жорсткіших обмежень проти російської енергетики, а особливо — вторинних санкцій проти покупців російської нафти.

Президент також висловив сподівання на просування у Конгресі США законопроекту сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя. На думку Зеленського, це може стати дієвим інструментом, що змусить Росію більше думати про мир.

Дякуємо президенту Трампу, обом партіям і всьому американському народові за допомогу та підтримку. Щиро цінуємо дружбу між нашими людьми. Поширити

Сенатор Ліндсі Грем у квітні представив законопроєкт S.1241 — Sanctioning Russia Act of 2025. Документ передбачає запровадження 500% тарифів на імпорт російських енергоносіїв, зокрема нафти, газу, урану та інших сировинних товарів.

Законопроєкт також передбачає впровадження так званих вторинних санкцій — аналогічні мита будуть застосовуватись і до тих країн, які зберігають торгівельні зв’язки з Росією.

Окрім цього, ініціатива містить додаткові обмеження щодо російських урядовців, фінансових установ і включає повну заборону на імпорт російських енергоносіїв до США.