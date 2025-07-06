Переговори Зеленського та Трампа — як відреагував Келлог

Спеціальний посланець президента США з питань України Кіт Келлог розкрив деталі того, як минула телефонна розмова американського та українського лідерів Дональда Трампа та Володимира Зеленського.
Головні тези:
- Келлог висловив вдячність Зеленському за підтримку США у складні моменти.
- Трамп визнав, що задоволений результатами переговорів з президентом України.
Келлог оцінив результати переговорів
Що важливо розуміти, Володимир Зеленський — після завершення бесіди з Трампом — назвав її "найкращою за цей весь час".
На цю гучну заяву одразу відреагував Кіт Келлог у своїх соціальних мережах:
Ба більше, Келлог висловив вдячність Зеленському після його співчуттів щодо жахливої загибелі людей під час повені в Техасі.
Варто зазначити, що американський лідер Дональд Трамп відверто зізнався, що задоволений розмовою з українським колегою Володимиром Зеленським, яка відбулася напередодні.
Він також пообіцяв подальшу підтримку для України:
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