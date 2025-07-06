Переговори Зеленського та Трампа — як відреагував Келлог

Спеціальний посланець президента США з питань України Кіт Келлог розкрив деталі того, як минула телефонна розмова американського та українського лідерів Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Келлог оцінив результати переговорів

Що важливо розуміти, Володимир Зеленський — після завершення бесіди з Трампом — назвав її "найкращою за цей весь час".

На цю гучну заяву одразу відреагував Кіт Келлог у своїх соціальних мережах:

Добре. Це класичний Дональд Трамп. Завжди готовий до співчуття. Кіт Келлог Спеціальний посланець президента США з питань України

Ба більше, Келлог висловив вдячність Зеленському після його співчуттів щодо жахливої загибелі людей під час повені в Техасі.

Обидва президенти визнають біль втрати молодих людей як у мирний, так і у воєнний час. Співчуття є ключовою частиною лідерства, — наголосив він. Поширити

Good. This is classic DJT @POTUS. Always willing to engage. Thanks also to President Zelensky @ZelenskyyUa for his condolence message on the horrific loss of life in the floods in Texas, especially the young Both Presidents recognize the pain of the loss of the young in peace… https://t.co/P8eBFX48MT — Keith Kellogg (@generalkellogg) July 5, 2025

Варто зазначити, що американський лідер Дональд Трамп відверто зізнався, що задоволений розмовою з українським колегою Володимиром Зеленським, яка відбулася напередодні.

Він також пообіцяв подальшу підтримку для України: