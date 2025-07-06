Переговори Зеленського та Трампа — як відреагував Келлог
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Переговори Зеленського та Трампа — як відреагував Келлог

Келлог оцінив результати переговорів
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Джерело:  online.ua

Спеціальний посланець президента США з питань України Кіт Келлог розкрив деталі того, як минула телефонна розмова американського та українського лідерів Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Головні тези:

  • Келлог висловив вдячність Зеленському за підтримку США у складні моменти.
  • Трамп визнав, що задоволений результатами переговорів з президентом України.

Келлог оцінив результати переговорів

Що важливо розуміти, Володимир Зеленський  — після завершення бесіди з Трампом — назвав її "найкращою за цей весь час".

На цю гучну заяву одразу відреагував Кіт Келлог у своїх соціальних мережах:

Добре. Це класичний Дональд Трамп. Завжди готовий до співчуття.

Кіт Келлог

Кіт Келлог

Спеціальний посланець президента США з питань України

Ба більше, Келлог висловив вдячність Зеленському після його співчуттів щодо жахливої загибелі людей під час повені в Техасі.

Обидва президенти визнають біль втрати молодих людей як у мирний, так і у воєнний час. Співчуття є ключовою частиною лідерства, — наголосив він.

Варто зазначити, що американський лідер Дональд Трамп відверто зізнався, що задоволений розмовою з українським колегою Володимиром Зеленським, яка відбулася напередодні.

Він також пообіцяв подальшу підтримку для України:

Ми допомагали їм і будемо продовжувати допомагати… Ситуація досить складна. Побачимо, що буде далі.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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