Генсек НАТО назвав наступну ціль Путіна після України
Категорія
Світ
Дата публікації

Генсек НАТО назвав наступну ціль Путіна після України

Росія може атакувати Естонію
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Джерело:  The New York Times

Згідно з даними генерального секретаря Альянсу Марка Рютте, новою жертвою російського диктатора Володимира Путіна може стати саме Естонія, яка, як відомо, є членом НАТО. 

Головні тези:

  • Керівництво НАТО заявляє про наявність планів захисту кожного члена блоку.
  • Рютте припускає, що напад на Естонію може відбутися за 5-7 років.

Росія може атакувати Естонію

Журналісти попросили генсека НАТО прокоментувати навчання в Естонії, які здійснюють з метою перевірки її готовності до можливого російського вторгнення.

Представники ЗМІ звернули увагу на те, що країна не має військово-повітряних сил та військово-морського флоту.

Загалом для Естонії все пройшло не дуже добре, — пише редакція NYT.

Як зазначив Рютте, Естонія дійсно може стати наступною ціллю для Путіна після України.

Однак панікувати не варто, адже керівництво НАТО знає, що потрібно робити, щоб захистити кожного з членів блоку.

У нас є всі плани на випадок нападу на Естонію — і росіяни це знають — наша реакція буде руйнівною. Я не можу вдаватися в усі деталі, тому що Володимир Путін, я знаю, дивиться ці програми. Але ми повинні бути впевнені, що у нас є не лише ці плани, але й люди і військова техніка для їх виконання.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

На переконання Рютте, Росія може здійснити напад на Естонію за 5-7 років.

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