Генсек НАТО назвав наступну ціль Путіна після України

Згідно з даними генерального секретаря Альянсу Марка Рютте, новою жертвою російського диктатора Володимира Путіна може стати саме Естонія, яка, як відомо, є членом НАТО.
Головні тези:
- Керівництво НАТО заявляє про наявність планів захисту кожного члена блоку.
- Рютте припускає, що напад на Естонію може відбутися за 5-7 років.
Росія може атакувати Естонію
Журналісти попросили генсека НАТО прокоментувати навчання в Естонії, які здійснюють з метою перевірки її готовності до можливого російського вторгнення.
Представники ЗМІ звернули увагу на те, що країна не має військово-повітряних сил та військово-морського флоту.
Як зазначив Рютте, Естонія дійсно може стати наступною ціллю для Путіна після України.
Однак панікувати не варто, адже керівництво НАТО знає, що потрібно робити, щоб захистити кожного з членів блоку.
На переконання Рютте, Росія може здійснити напад на Естонію за 5-7 років.
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