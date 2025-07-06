Генсек НАТО назвав наступну ціль Путіна після України

Згідно з даними генерального секретаря Альянсу Марка Рютте, новою жертвою російського диктатора Володимира Путіна може стати саме Естонія, яка, як відомо, є членом НАТО.

Росія може атакувати Естонію

Журналісти попросили генсека НАТО прокоментувати навчання в Естонії, які здійснюють з метою перевірки її готовності до можливого російського вторгнення.

Представники ЗМІ звернули увагу на те, що країна не має військово-повітряних сил та військово-морського флоту.

Загалом для Естонії все пройшло не дуже добре, — пише редакція NYT. Поширити

Як зазначив Рютте, Естонія дійсно може стати наступною ціллю для Путіна після України.

Однак панікувати не варто, адже керівництво НАТО знає, що потрібно робити, щоб захистити кожного з членів блоку.

У нас є всі плани на випадок нападу на Естонію — і росіяни це знають — наша реакція буде руйнівною. Я не можу вдаватися в усі деталі, тому що Володимир Путін, я знаю, дивиться ці програми. Але ми повинні бути впевнені, що у нас є не лише ці плани, але й люди і військова техніка для їх виконання. Марк Рютте Генсек НАТО

На переконання Рютте, Росія може здійснити напад на Естонію за 5-7 років.