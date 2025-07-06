Генсек НАТО назвал следующую цель Путина после Украины

Согласно данным генерального секретаря Альянса Марка Рютте, новой жертвой российского диктатора Владимира Путина может стать именно Эстония, которая, как известно, является членом НАТО.
Главные тезисы
- Руководство НАТО заявляет о планах защиты каждого члена блока.
- Рютте предполагает, что нападение на Эстонию может произойти через 5-7 лет.
Россия может атаковать Эстонию
Журналисты попросили генсека НАТО прокомментировать учения в Эстонии, которые осуществляют с целью проверки готовности к возможному российскому вторжению.
Представители СМИ обратили внимание на то, что у страны нет военно-воздушных сил и военно-морского флота.
Как отметил Рютте, Эстония действительно может стать следующей целью Путина после Украины.
Однако паниковать не стоит, ведь руководство НАТО знает, что нужно делать, чтобы защитить каждого из членов блока.
По убеждению Рютте, Россия может совершить нападение на Эстонию через 5-7 лет.
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