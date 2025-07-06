Генсек НАТО назвал следующую цель Путина после Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Генсек НАТО назвал следующую цель Путина после Украины

Россия может атаковать Эстонию
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Источник:  The New York Times

Согласно данным генерального секретаря Альянса Марка Рютте, новой жертвой российского диктатора Владимира Путина может стать именно Эстония, которая, как известно, является членом НАТО.

Главные тезисы

  • Руководство НАТО заявляет о планах защиты каждого члена блока.
  • Рютте предполагает, что нападение на Эстонию может произойти через 5-7 лет.

Россия может атаковать Эстонию

Журналисты попросили генсека НАТО прокомментировать учения в Эстонии, которые осуществляют с целью проверки готовности к возможному российскому вторжению.

Представители СМИ обратили внимание на то, что у страны нет военно-воздушных сил и военно-морского флота.

В общем, для Эстонии все прошло не очень хорошо, — пишет редакция NYT.

Как отметил Рютте, Эстония действительно может стать следующей целью Путина после Украины.

Однако паниковать не стоит, ведь руководство НАТО знает, что нужно делать, чтобы защитить каждого из членов блока.

У нас есть все планы на случай нападения на Эстонию — и россияне это знают — наша реакция будет разрушительной. Я не могу вдаваться во все детали, потому что Владимир Путин, я знаю, смотрит эти программы. Но мы должны быть уверены, что у нас есть не только эти планы, но люди и военная техника для их выполнения.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

По убеждению Рютте, Россия может совершить нападение на Эстонию через 5-7 лет.

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