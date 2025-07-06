Согласно данным генерального секретаря Альянса Марка Рютте, новой жертвой российского диктатора Владимира Путина может стать именно Эстония, которая, как известно, является членом НАТО.

Россия может атаковать Эстонию

Журналисты попросили генсека НАТО прокомментировать учения в Эстонии, которые осуществляют с целью проверки готовности к возможному российскому вторжению.

Представители СМИ обратили внимание на то, что у страны нет военно-воздушных сил и военно-морского флота.

В общем, для Эстонии все прошло не очень хорошо, — пишет редакция NYT. Поделиться

Как отметил Рютте, Эстония действительно может стать следующей целью Путина после Украины.

Однако паниковать не стоит, ведь руководство НАТО знает, что нужно делать, чтобы защитить каждого из членов блока.

У нас есть все планы на случай нападения на Эстонию — и россияне это знают — наша реакция будет разрушительной. Я не могу вдаваться во все детали, потому что Владимир Путин, я знаю, смотрит эти программы. Но мы должны быть уверены, что у нас есть не только эти планы, но люди и военная техника для их выполнения. Марк Рютте Генсек НАТО

По убеждению Рютте, Россия может совершить нападение на Эстонию через 5-7 лет.