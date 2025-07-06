Поїздка в один кінець. Президент Бразилії неочікувано підставив Путіна
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Політика
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Поїздка в один кінець. Президент Бразилії неочікувано підставив Путіна

Путін злякався візиту до Бразилії
Джерело:  Forbes

Ще у 2023 році Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Це рішення фактично призвело до того, що він став вигнанцем на міжнародній арені — нелегітимного главу Кремля зраджують навіть найближчі союзники.

Головні тези:

  • Путін не приховує, що боїться екстрадиції до Гааги через воєнні злочини проти України.
  • Президент Бразилії відмовився надати імунітет Путіну за вимогою Кремля.

Путін злякався візиту до Бразилії

Нелегітимний президент РФ мав намір стати учасником саміту БРІКС в Ріо-де-Жанейро.

Однак Путін не зміг проігнорувати той факт, що його можуть заарештувати та екстрадувати до Гааги, аби він постав перед судом за воєнні злочини, скоєні під час війни проти України.

Як вдалося дізнатися журналістам, Кремль вимагав від лідера Бразилії, щоб він гарантував, що Путін не буде затриманий за наказом МКС під час липневої зустрічі.

Попри значне посилення тиску з боку Москви, Луїз Інасіо Лула да Сілва відмовився надати російському диктатору імунітет.

Тобто, якби Путін все ж вирушив до Бразилії, то для нього це була б поїздка в один кінець.

Цю інформацію підтвердив науковець Атлантичної ради Пітер Дікінсон.

Ні для кого не секрет, що Путін продовжує імітувати образ "всемогутнього правителя", однак фактично його пересування у світі стає все більш обмеженим.

Коли його крилаті ракети почали бомбардувати сучасні українські медичні центри та стародавні культурні аванпости Всесвітньої спадщини, Європейський Союз, Велика Британія, Швейцарія, Канада та Сполучені Штати негайно виступили проти нього.

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