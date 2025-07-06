Еще в 2023 году Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Это решение фактически привело к тому, что он стал изгнанником на международной арене — нелегитимного главу Кремля предают даже самые близкие союзники.

Путин испугался визита в Бразилию

Нелегитимный президент РФ намеревался стать участником саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

Однако Путин не смог проигнорировать тот факт, что его могут арестовать и экстрадировать в Гаагу, чтобы он предстал перед судом за военные преступления, совершенные во время войны против Украины.

Как удалось узнать журналистам, Кремль потребовал от лидера Бразилии, чтобы он гарантировал, что Путин не будет задержан по приказу МКС во время июльской встречи.

Несмотря на значительное усиление давления со стороны Москвы, Луиз Инасио Лула да Силва отказался предоставить российскому диктатору иммунитет.

Эту информацию подтвердил ученый Атлантического совета Питер Дикинсон.

Ни для кого не секрет, что Путин продолжает имитировать образ "всемогущего правителя", однако фактически его передвижение в мире становится все более ограниченным.