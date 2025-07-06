Переговоры Зеленского и Трампа — как отреагировал Келлог
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Переговоры Зеленского и Трампа — как отреагировал Келлог

Келлог оценил результаты переговоров
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Источник:  online.ua

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог раскрыл детали того, как прошел телефонный разговор американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Главные тезисы

  • Келлог выразил благодарность Зеленскому за поддержку США в сложные моменты.
  • Трамп признал, что удовлетворен результатами переговоров с президентом Украины.

Келлог оценил результаты переговоров

Что важно понимать, Владимир Зеленский — после завершения беседы с Трампом — назвал ее "лучшей за это все время".

На это громкое заявление сразу отреагировал Кит Келлог в своих социальных сетях:

Хорошо. Это классический Дональд Трамп. Всегда готов к сочувствию.

Кот Келлог

Кот Келлог

Специальный посланник президента США по Украине

Более того, Келлог выразил благодарность Зеленскому после его соболезнований относительно ужасной гибели людей во время наводнения в Техасе.

Оба президента признают боль потери молодых людей как в мирное, так и в военное время. Соболезнования являются ключевой частью лидерства, — подчеркнул он.

Стоит отметить, что американский лидер Дональд Трамп откровенно признался, что доволен состоявшимся накануне разговором с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Он также пообещал дальнейшую поддержку Украине:

Мы помогали им, и будем продолжать помогать… Ситуация достаточно сложная. Увидим, что будет дальше.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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