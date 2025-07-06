Переговоры Зеленского и Трампа — как отреагировал Келлог

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог раскрыл детали того, как прошел телефонный разговор американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Келлог оценил результаты переговоров

Что важно понимать, Владимир Зеленский — после завершения беседы с Трампом — назвал ее "лучшей за это все время".

На это громкое заявление сразу отреагировал Кит Келлог в своих социальных сетях:

Хорошо. Это классический Дональд Трамп. Всегда готов к сочувствию. Кот Келлог Специальный посланник президента США по Украине

Более того, Келлог выразил благодарность Зеленскому после его соболезнований относительно ужасной гибели людей во время наводнения в Техасе.

Оба президента признают боль потери молодых людей как в мирное, так и в военное время. Соболезнования являются ключевой частью лидерства, — подчеркнул он. Поделиться

Good. This is classic DJT @POTUS. Always willing to engage. Thanks also to President Zelensky @ZelenskyyUa for his condolence message on the horrific loss of life in the floods in Texas, especially the young Both Presidents recognize the pain of the loss of the young in peace… https://t.co/P8eBFX48MT — Keith Kellogg (@generalkellogg) July 5, 2025

Стоит отметить, что американский лидер Дональд Трамп откровенно признался, что доволен состоявшимся накануне разговором с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Он также пообещал дальнейшую поддержку Украине: