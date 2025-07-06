Переговоры Зеленского и Трампа — как отреагировал Келлог

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог раскрыл детали того, как прошел телефонный разговор американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Главные тезисы
- Келлог выразил благодарность Зеленскому за поддержку США в сложные моменты.
- Трамп признал, что удовлетворен результатами переговоров с президентом Украины.
Келлог оценил результаты переговоров
Что важно понимать, Владимир Зеленский — после завершения беседы с Трампом — назвал ее "лучшей за это все время".
На это громкое заявление сразу отреагировал Кит Келлог в своих социальных сетях:
Более того, Келлог выразил благодарность Зеленскому после его соболезнований относительно ужасной гибели людей во время наводнения в Техасе.
Стоит отметить, что американский лидер Дональд Трамп откровенно признался, что доволен состоявшимся накануне разговором с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Он также пообещал дальнейшую поддержку Украине:
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