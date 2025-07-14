"Продуктивный разговор". Зеленский встретился с Келлогом в Киеве

14 июля Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем президента США Китом Келлогом.
Главные тезисы
- На встрече обсуждался путь к миру и совместные действия между Украиной и США, включая укрепление обороноспособности и санкции против России.
- Зеленский выразил надежду на лидерство США в применении санкций против России и противодействии неадекватным амбициям Москвы.
- Встреча была отмечена как продуктивная, президенты обсудили сотрудничество в сфере ПВО, совместного производства и закупок оборонного вооружения, а также поддержку американского народа.
Зеленский встретился с Келлогом в Киеве: о чем говорили
Зеленский отметил, что разговор с генералом Китом Келлогом был продуктивным.
Президент поблагодарил Кита Келлога за этот визит в Украину.
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