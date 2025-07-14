"Продуктивный разговор". Зеленский встретился с Келлогом в Киеве
Категория
Украина
Дата публикации

"Продуктивный разговор". Зеленский встретился с Келлогом в Киеве

Владимир Зеленский
Зеленский
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14 июля Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем президента США Китом Келлогом.

Главные тезисы

  • На встрече обсуждался путь к миру и совместные действия между Украиной и США, включая укрепление обороноспособности и санкции против России.
  • Зеленский выразил надежду на лидерство США в применении санкций против России и противодействии неадекватным амбициям Москвы.
  • Встреча была отмечена как продуктивная, президенты обсудили сотрудничество в сфере ПВО, совместного производства и закупок оборонного вооружения, а также поддержку американского народа.

Зеленский встретился с Келлогом в Киеве: о чем говорили

Зеленский отметил, что разговор с генералом Китом Келлогом был продуктивным.

Обсудили путь к миру и то, что мы практически можем сделать вместе, чтобы его приблизить. Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой. И, конечно, санкции против России и тех, кто ей помогает. Надеемся на лидерство Соединенных Штатов, ведь понятно, что Москва останавливаться не будет, если ее неадекватные амбиции не остановить силой.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент поблагодарил Кита Келлога за этот визит в Украину.

Благодарен Президенту Трампа за важные сигналы поддержки и положительные решения для обеих наших стран. Ценим поддержку американского народа.

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