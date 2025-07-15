Шмигаль подав у відставку з посади премʼєр-міністра України

15 липня очільник уряду України Денис Шмигаль подав заяву про відставку. Він опублікував у соціальних мережах відповідну заяву.

Шмигаль йде з посади

Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави! Слава Україні! Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України

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Однак чинний главу уряду не пояснює, чому ухвалив таке рішення.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що хоче бачити Дениса Шмигаля на посаді міністра оборони.

Цілком ймовірно, що Кабінет міністрів незабаром очолить Юлія Свириденко — про це також повідомив нещодавно сам глава держави.

Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом. Володимир Зеленський Президент України

15 червня відбулася нарада Володимира Зеленського з Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим.

Зак словами українського лідера, вони готують перші кроки оновленого уряду.