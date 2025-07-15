Шмигаль подав у відставку з посади премʼєр-міністра України
Категорія
Україна
Дата публікації

Шмигаль подав у відставку з посади премʼєр-міністра України

Денис Шмигаль
Шмигаль
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15 липня очільник уряду України Денис Шмигаль подав заяву про відставку. Він опублікував у соціальних мережах відповідну заяву.

Головні тези:

  • Денис Шмигаль не пояснив свого рішення.
  • Новий Кабінет міністрів може очолити Юлія Свириденко.

Шмигаль йде з посади

Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави! Слава Україні!

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України

Фото: скриншот

Однак чинний главу уряду не пояснює, чому ухвалив таке рішення.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що хоче бачити Дениса Шмигаля на посаді міністра оборони.

Цілком ймовірно, що Кабінет міністрів незабаром очолить Юлія Свириденко — про це також повідомив нещодавно сам глава держави.

Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

15 червня відбулася нарада Володимира Зеленського з Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим.

Зак словами українського лідера, вони готують перші кроки оновленого уряду.

Деталізували завдання на наступні шість місяців, — заявив президент.

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