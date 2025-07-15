Шмигаль подав у відставку з посади премʼєр-міністра України

15 липня очільник уряду України Денис Шмигаль подав заяву про відставку. Він опублікував у соціальних мережах відповідну заяву.
Головні тези:
- Денис Шмигаль не пояснив свого рішення.
- Новий Кабінет міністрів може очолити Юлія Свириденко.
Шмигаль йде з посади
Однак чинний главу уряду не пояснює, чому ухвалив таке рішення.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що хоче бачити Дениса Шмигаля на посаді міністра оборони.
Цілком ймовірно, що Кабінет міністрів незабаром очолить Юлія Свириденко — про це також повідомив нещодавно сам глава держави.
15 червня відбулася нарада Володимира Зеленського з Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим.
Зак словами українського лідера, вони готують перші кроки оновленого уряду.
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