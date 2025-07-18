9 областей России накрыла масштабная "бавовна" — видео

В ночь 18 июля украинские ударные дроны атаковали 9 регионов страны-агрессорки РФ, в том числе Московскую, Брянскую, Орловскую и Нижегородскую. На этом фоне местные власти объявили ограничения на полеты в аэропортах.
Главные тезисы
- Минобороны РФ заявляет о перехвате и уничтожении 73 украинских беспилотников.
- Власти РФ снова объявляли ограничение полетов в аэропортах.
Минобороны РФ утверждает, что силы ПВО перехватили и уничтожили 73 украинских беспилотника:
31 дрон был сбит над Брянской областью,
17 — над Орловской,
10 — над Московским регионом,
4 — над оккупированным Крымом,
3 — над акваторией Азовского моря,
по 2 — над Смоленской и Нижегородской областями,
по 1 — над Белгородской, Калужской, Воронежской областями и акваторией Черного моря.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на столицу РФ.
С заявлением на этот счет также выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Как утверждает последний, была отражена атака беспилотников над промышленной территорией региона.
Кроме того, указано, что Росавиация объявляла ограничения на полеты в московских аэропортах Домодедово, Жуковский, Внуково, а также в аэропортах Калуги и Нижнего Новгорода.
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