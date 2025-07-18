9 областей России накрыла масштабная "бавовна" — видео

В ночь 18 июля украинские ударные дроны атаковали 9 регионов страны-агрессорки РФ, в том числе Московскую, Брянскую, Орловскую и Нижегородскую. На этом фоне местные власти объявили ограничения на полеты в аэропортах.

Минобороны РФ утверждает, что силы ПВО перехватили и уничтожили 73 украинских беспилотника:

31 дрон был сбит над Брянской областью,

17 — над Орловской,

10 — над Московским регионом,

4 — над оккупированным Крымом,

3 — над акваторией Азовского моря,

по 2 — над Смоленской и Нижегородской областями,

по 1 — над Белгородской, Калужской, Воронежской областями и акваторией Черного моря.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на столицу РФ.

С заявлением на этот счет также выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как утверждает последний, была отражена атака беспилотников над промышленной территорией региона.