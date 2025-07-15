Франция призывает мир готовиться к "большой войне"
Категория
Мир
Дата публикации

Франция призывает мир готовиться к "большой войне"

Франция решила готовиться к "большой войне"
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Источник:  online.ua

На фоне последних событий на международной арене французские власти пришли к выводу, что угроза "великой войны в сердце Европы" вполне реальна. Более того, она может начаться до 2030 года. Именно поэтому официальный Париж призывает французов, а также своих союзников готовиться к худшему сценарию.

Главные тезисы

  • Франция настроена действовать решительно, чтобы защитить свой народ.
  • Париж признает "безэквивалентную" угрозу России для себя и всей Европы.

Франция решила готовиться к "большой войне"

Об этом идет речь в стратегическом национальном обзоре для Франции до 2030 года.

В рамках подготовки официальный Париж будет активно заниматься "материальным и моральным вооружением".

Кроме того, крайне важно противодействие дестабилизационным действиям врагов Франции на территории страны и их последствиям.

Учитывая это, отмечают необходимость увеличения финансирования на оборону, чтобы перевооружаться и усилить устойчивость страны на случай войны высокой интенсивности.

В документе указано, что существует высокий риск участия французских солдат в высокоинтенсивной войне "по соседству с Европой".

Кроме того, указано, что угроза конвенционной войны на территории Франции пока не является возможным сценарием.

Официальный Париж в очередной раз обращает внимание на "безэквивалентную" угрозу России для Франции и всей Европы.

Кремль долгое время и регулярно в официальных заявлениях выставляет Францию и европейцев врагами.

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