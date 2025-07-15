Франция призывает мир готовиться к "большой войне"

На фоне последних событий на международной арене французские власти пришли к выводу, что угроза "великой войны в сердце Европы" вполне реальна. Более того, она может начаться до 2030 года. Именно поэтому официальный Париж призывает французов, а также своих союзников готовиться к худшему сценарию.

Франция решила готовиться к "большой войне"

Об этом идет речь в стратегическом национальном обзоре для Франции до 2030 года.

В рамках подготовки официальный Париж будет активно заниматься "материальным и моральным вооружением".

Кроме того, крайне важно противодействие дестабилизационным действиям врагов Франции на территории страны и их последствиям.

Учитывая это, отмечают необходимость увеличения финансирования на оборону, чтобы перевооружаться и усилить устойчивость страны на случай войны высокой интенсивности. Поделиться

В документе указано, что существует высокий риск участия французских солдат в высокоинтенсивной войне "по соседству с Европой".

Кроме того, указано, что угроза конвенционной войны на территории Франции пока не является возможным сценарием.

Официальный Париж в очередной раз обращает внимание на "безэквивалентную" угрозу России для Франции и всей Европы.