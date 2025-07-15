Франція закликає світ готуватися до "великої війни"

На тлі останніх подій на міжнародній арені французька влада дійшла висновку, що загроза “великої війни у серці Європи” цілком реальна. Ба більше, вона може початися до 2030 року. Саме тому офіційний Париж закликає французів, а також своїх союзників готуватися до найгіршого сценарію.
Головні тези:
- Франція налаштована діяти рішуче, щоб захистити свій народ.
- Париж визнає "безеквівалентну" загрозу Росії для себе та всієї Європи.
Франція вирішала готуватися до “великої війни”
Про це йдеться у стратегічному національному огляді для Франції до 2030 року.
У межах підготовки офіційний Париж буде активно займатися "матеріальним й моральним озброєнням".
Окрім того, вкрай важливою буде протидія дестабілізаційним діям ворогів Франції на території країни та їхнім наслідкам.
У документі вказано, що існує високий ризик участі французьких солдатів у високоінтенсивній війні "у сусідстві з Європою".
Окрім того, наголошується, що загроза конвенційної війни на території Франції не є наразі ймовірним сценарієм.
Офіційний Париж вкотре звертає увагу на "безеквівалентну" загрозу Росії для Франції та всієї Європи.
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