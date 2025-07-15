Франція закликає світ готуватися до "великої війни"
Категорія
Світ
Дата публікації

Франція закликає світ готуватися до "великої війни"

Франція вирішала готуватися до “великої війни”
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Джерело:  online.ua

На тлі останніх подій на міжнародній арені французька влада дійшла висновку, що загроза “великої війни у серці Європи” цілком реальна. Ба більше, вона може початися до 2030 року. Саме тому офіційний Париж закликає французів, а також своїх союзників готуватися до найгіршого сценарію.

Головні тези:

  • Франція налаштована діяти рішуче, щоб захистити свій народ.
  • Париж визнає "безеквівалентну" загрозу Росії для себе та всієї Європи.

Франція вирішала готуватися до “великої війни”

Про це йдеться у стратегічному національному огляді для Франції до 2030 року.

У межах підготовки офіційний Париж буде активно займатися "матеріальним й моральним озброєнням".

Окрім того, вкрай важливою буде протидія дестабілізаційним діям ворогів Франції на території країни та їхнім наслідкам.

З огляду на це, наголошують на потребі збільшення фінансування на оборону, щоб переозброюватися і посилити стійкість країни на випадок війни високої інтенсивності.

У документі вказано, що існує високий ризик участі французьких солдатів у високоінтенсивній війні "у сусідстві з Європою".

Окрім того, наголошується, що загроза конвенційної війни на території Франції не є наразі ймовірним сценарієм.

Офіційний Париж вкотре звертає увагу на "безеквівалентну" загрозу Росії для Франції та всієї Європи.

Кремль тривалий час і регулярно в офіційних заявах виставляє Францію та європейців ворогами. Пріоритизація цієї загрози… ставить Європу у ситуацію довгострокової конфронтації, — мовиться у документі.

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