Россия атаковала разные регионы Украины — есть погибшие и раненые

В течение ночи 17 и 18 июля под удары российских захватчиков попали разные населенные пункты Украины Так, вражеские дроны в очередной раз атаковали Днепропетровщину, Запорожскую область, а также Харьковщину.

Атаки России снова привели к жертвам среди гражданских

О ситуации на Днепропетровщине рассказал глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.

Ночью российская армия ударила беспилотниками по Павлоградскому району — Вербковской и Богдановской общин. Погиб 52-летний мужчина. Еще двое, 38 и 40 лет, пострадали. Сергей Лысак Глава Днепропетровской ОВА

Также под удар попало транспортное предприятие — вспыхнул пожар, который уже удалось потушить.

Враг атаковал беспилотниками Роздорскую общину Синельниковского района — там горели транспортные средства.

Россияне ударили и по Никополю. Последствия уточняются.

Украинские воины смогли уничтожить над областью 3 российских БпЛА.

На Харьковщине известно о 4 раненых, есть повреждения, в частности медицинского и образовательного учреждений. Целью врага стал Чугуев.

Первые взрывы прогремели около 05:00 утра.

На этот раз 4 раненых, которым уже оказывается медицинская помощь. Поделиться

Один человек погиб в результате ночного удара окупантов по Степногорской общине Запорожской области.