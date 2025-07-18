Россия атаковала разные регионы Украины — есть погибшие и раненые

В течение ночи 17 и 18 июля под удары российских захватчиков попали разные населенные пункты Украины Так, вражеские дроны в очередной раз атаковали Днепропетровщину, Запорожскую область, а также Харьковщину.
Главные тезисы
- Армия РФ все чаще использует "рои" дронов для осуществления атак.
- Силам ПВО удается уничтожить немалую часть из них.
Атаки России снова привели к жертвам среди гражданских
О ситуации на Днепропетровщине рассказал глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Также под удар попало транспортное предприятие — вспыхнул пожар, который уже удалось потушить.
Враг атаковал беспилотниками Роздорскую общину Синельниковского района — там горели транспортные средства.
Россияне ударили и по Никополю. Последствия уточняются.
Украинские воины смогли уничтожить над областью 3 российских БпЛА.
На Харьковщине известно о 4 раненых, есть повреждения, в частности медицинского и образовательного учреждений. Целью врага стал Чугуев.
Первые взрывы прогремели около 05:00 утра.
Один человек погиб в результате ночного удара окупантов по Степногорской общине Запорожской области.
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