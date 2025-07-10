Поставка ракет для ПВО Thales. Украина заключила историческое соглашение с Британией

Великобритания и Украина заключили соглашение о поставках Украине ракет для противовоздушной обороны Thales. Правительство Великобритании назвало соглашение "историческим".
Главные тезисы
- Историческое соглашение: Украина и Великобритания заключили долгосрочное соглашение о поставках ракет для ПВО Thales.
- Объем проекта: Стоимость проекта составляет 2,5 млрд фунтов, при этом Великобритания поставит Украине 5 тысяч ракет в течение 19 лет.
- Поддержка оборонного сектора: Соглашение способствует укреплению оборонно-промышленной базы Украины и поддержке британского бизнеса.
Украина заключила историческое соглашение с Британией
Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Британии.
Великобритания будет производить для Украины ракеты для систем ПВО Thales в течение 19 лет. Стоимость проекта — 2,5 млрд фунтов.
Всего Великобритания поставит Украине 5 тысяч таких ракет.
Соглашение по ракетам для систем ПВО подпишут 10 июля на конференции по восстановлению Украины в Риме.
Также Великобритания предоставит Украине двустороннюю помощь на сумму до 283 миллионов фунтов стерлингов в течение 2026 года.
Ракеты Thales — 70мм ракеты, которые применяют против ударных дронов. Ракета имеет радиус до 3 тысяч метров, ее можно применять из крупнокалиберных пулеметов. Некоторые ракеты имеют лазерную наводку.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-