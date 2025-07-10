Поставка ракет для ПВО Thales. Украина заключила историческое соглашение с Британией
Категория
Мир
Дата публикации

Поставка ракет для ПВО Thales. Украина заключила историческое соглашение с Британией

Правительство Великобритании
Thales
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Великобритания и Украина заключили соглашение о поставках Украине ракет для противовоздушной обороны Thales. Правительство Великобритании назвало соглашение "историческим".

Главные тезисы

  • Историческое соглашение: Украина и Великобритания заключили долгосрочное соглашение о поставках ракет для ПВО Thales.
  • Объем проекта: Стоимость проекта составляет 2,5 млрд фунтов, при этом Великобритания поставит Украине 5 тысяч ракет в течение 19 лет.
  • Поддержка оборонного сектора: Соглашение способствует укреплению оборонно-промышленной базы Украины и поддержке британского бизнеса.

Украина заключила историческое соглашение с Британией

Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Британии.

Великобритания будет производить для Украины ракеты для систем ПВО Thales в течение 19 лет. Стоимость проекта — 2,5 млрд фунтов.

Всего Великобритания поставит Украине 5 тысяч таких ракет.

Мы обеспечиваем поставку жизненно важного оборудования в Украину и укрепляем нашу собственную оборонно-промышленную базу. Это четкая демонстрация нашего Плана изменений в действии — поддержка британского бизнеса, увеличение экспорта и бок о бок с Украиной перед лицом российской агрессии, — заявил министр экспорта Великобритании Гарет Томас.

Соглашение по ракетам для систем ПВО подпишут 10 июля на конференции по восстановлению Украины в Риме.

Также Великобритания предоставит Украине двустороннюю помощь на сумму до 283 миллионов фунтов стерлингов в течение 2026 года.

Ракеты Thales — 70мм ракеты, которые применяют против ударных дронов. Ракета имеет радиус до 3 тысяч метров, ее можно применять из крупнокалиберных пулеметов. Некоторые ракеты имеют лазерную наводку.

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