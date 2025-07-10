Поставка ракет для ПВО Thales. Украина заключила историческое соглашение с Британией

Великобритания и Украина заключили соглашение о поставках Украине ракет для противовоздушной обороны Thales. Правительство Великобритании назвало соглашение "историческим".

Украина заключила историческое соглашение с Британией

Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Британии.

Великобритания будет производить для Украины ракеты для систем ПВО Thales в течение 19 лет. Стоимость проекта — 2,5 млрд фунтов.

Всего Великобритания поставит Украине 5 тысяч таких ракет.

Мы обеспечиваем поставку жизненно важного оборудования в Украину и укрепляем нашу собственную оборонно-промышленную базу. Это четкая демонстрация нашего Плана изменений в действии — поддержка британского бизнеса, увеличение экспорта и бок о бок с Украиной перед лицом российской агрессии, — заявил министр экспорта Великобритании Гарет Томас. Поделиться

Соглашение по ракетам для систем ПВО подпишут 10 июля на конференции по восстановлению Украины в Риме.

Также Великобритания предоставит Украине двустороннюю помощь на сумму до 283 миллионов фунтов стерлингов в течение 2026 года.

Ракеты Thales — 70мм ракеты, которые применяют против ударных дронов. Ракета имеет радиус до 3 тысяч метров, ее можно применять из крупнокалиберных пулеметов. Некоторые ракеты имеют лазерную наводку.