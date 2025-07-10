Постачання ракет для ППО Thales. Україна уклала історичну угоду з Британією

Велика Британія та Україна уклали угоду щодо постачання Україні ракет для протиповітряної оборони Thales. Уряд Великої Британії назвав угоду "історичною".

Україна уклала історичну угоду з Британією

Про це йдеться у заяві на сайті уряду Британії.

Британія вироблятиме для України ракети для систем ППО Thales протягом 19 років. Вартість проєкту — 2,5 млрд фунтів.

Всього Британія поставить Україні 5 тисяч таких ракет.

Ми забезпечуємо постачання життєво важливого обладнання до України та зміцнюємо нашу власну оборонно-промислову базу. Це чітка демонстрація нашого Плану змін у дії — підтримка британського бізнесу, збільшення експорту та пліч-о-пліч з Україною перед обличчям російської агресії, — заявив міністр експорту Великої Британії Гарет Томас. Поширити

Угоду щодо ракет для систем ППО підпишуть 10 липня на конференції з відбудови України у Римі.

Також Британія надасть Україні двосторонню допомогу на суму до 283 мільйонів фунтів стерлінгів протягом 2026 року.

Ракети Thales — 70мм ракети, які застосовують проти ударних дронів. Ракета має радіус до 3 тисяч метрів, її можна застосовувати з великокаліберних кулеметів. Деякі ракети мають лазерне наведення.