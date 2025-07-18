Росія атакувала різні регіони України — є загиблі та поранені

Протягом ночі 17 та 18 липня під удари російських загарбників потрапили різні населені пункти України. Так, ворожі дрони вкотре атакували Дніпропетровщину, Запорізьку область, а також Харківщину. Місцева влада повідомляє про багатьох постраждалих, а також загиблих.
Головні тези:
- Армія РФ дедалі частіше використовує “рої” дронів для здійснення атак.
- Силам ППО вдається знищити чималу частину з них.
Атаки Росії знову призвели до жертв серед цивільних
Про ситуацію на Дніпропетровщині розповів очільник ОВА Сергій Лисак в Telegram.
Також під удар потрапило транспортне підприємство — спалахнула пожежа, яку вже вдалося загасити.
Ворог атакував безпілотниками Роздорську громаду Синельниківського району — там також горіли транспортні засоби.
Росіяни вдарили й по Нікополю. Наслідки наразі уточнюються.
Українські воїни змогли знищити над областю 3 російські БпЛА.
На Харківщині наразі відомо про 4 поранених, є пошкодження, зокрема медичного та освітнього закладів. Ціллю ворога став Чугуєв..
Перші вибухи пролунали близько 05:00 ранку.
Одна людина загинула внаслідок нічного удару окупантів по Степногірській громаді Запорізької області.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-