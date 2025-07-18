Росія атакувала різні регіони України — є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала різні регіони України — є загиблі та поранені

ДСНС України
Атаки Росії знову призвели до жертв серед цивільних
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Протягом ночі 17 та 18 липня під удари російських загарбників потрапили різні населені пункти України. Так, ворожі дрони вкотре атакували Дніпропетровщину, Запорізьку область, а також Харківщину. Місцева влада повідомляє про багатьох постраждалих, а також загиблих.

Головні тези:

  • Армія РФ дедалі частіше використовує “рої” дронів для здійснення атак.
  • Силам ППО вдається знищити чималу частину з них.

Атаки Росії знову призвели до жертв серед цивільних

Про ситуацію на Дніпропетровщині розповів очільник ОВА Сергій Лисак в Telegram.

Уночі російська армія вдарила безпілотниками по Павлоградському району — Вербківській і Богданівській громадах. Загинув 52-річний чоловік. Ще двоє, 38 і 40 років, постраждали.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Глава Дніпропетровської ОВА

Також під удар потрапило транспортне підприємство — спалахнула пожежа, яку вже вдалося загасити.

Ворог атакував безпілотниками Роздорську громаду Синельниківського району — там також горіли транспортні засоби.

Росіяни вдарили й по Нікополю. Наслідки наразі уточнюються.

Українські воїни змогли знищити над областю 3 російські БпЛА.

На Харківщині наразі відомо про 4 поранених, є пошкодження, зокрема медичного та освітнього закладів. Ціллю ворога став Чугуєв..

Перші вибухи пролунали близько 05:00 ранку.

Цього разу є 4 поранених, яким вже надається медична допомога. Пошкодженні житлові будинки, дільниця сімейного лікаря та заклад освіти, — повідомила голова Чугуєва Галина Мінаєва.

Одна людина загинула внаслідок нічного удару окупантів по Степногірській громаді Запорізької області.

64-річний чоловік загинув внаслідок атаки росіян на Степногірську громаду. Його тіло щойно виявили на місці прильоту, — заявив глава ОВА Іван Федоров.

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