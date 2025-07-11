У різних регіонах Росії гримить потужна "бавовна" — відео

Уночі та вранці 11 липня різні куточки країни-агресорки Росії опинилися під ударами українських безпілотників. Вибухи лунають у Курській області, в місті Тула Тульської області та в Дубні під Москвою. Що важливо розуміти, саме там знаходиться завод "Кронштадт", який виробляє дрони.
Головні тези:
- Внаслідок атаки виникли пожежі та вибухи на території воєнних ворожих об'єктів.
- За попередніми даними, Україна знову атакувала 3 найбільші підприємства оборонної промисловості РФ.
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На російській Курщині під удар України потрапило підприємство ТОВ "Псельское" в селі Мале Солдатське Біловського району.
Після цього спалахнула пожежа у виробничих приміщеннях підприємства, де знаходиться техніка.
Також повідомляється про атаку на селище Карла Лібкнехта Курчатовського району.
Згодом було оголошено про обмеження на польоти в московському аеропорту Жуковський.
Це сталося після того, як прогриміли потужні вибухи підмосковній Дубні. Українські дрони здійснювали атаку на підприємство з розробки безпілотників "Кронштадт". Воно вже потрапляло під удар України у травні 2025 року.
На гучні вибухи скаржилися також мешканці Тули. Про вибухи повідомлялося в Пролетарському районі, де знаходяться 3 найбільші підприємства оборонної промисловості РФ.
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