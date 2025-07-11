У різних регіонах Росії гримить потужна "бавовна" — відео
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Події
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У різних регіонах Росії гримить потужна "бавовна" — відео

пожежа
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Джерело:  online.ua

Уночі та вранці 11 липня різні куточки країни-агресорки Росії опинилися під ударами українських безпілотників. Вибухи лунають у Курській області, в місті Тула Тульської області та в Дубні під Москвою. Що важливо розуміти, саме там знаходиться завод "Кронштадт", який виробляє дрони.

Головні тези:

  • Внаслідок атаки виникли пожежі та вибухи на території воєнних ворожих об'єктів.
  • За попередніми даними, Україна знову атакувала 3 найбільші підприємства оборонної промисловості РФ. 

Росію знову накрила “бавовна” — перші подробиці

На російській Курщині під удар України потрапило підприємство ТОВ "Псельское" в селі Мале Солдатське Біловського району.

Після цього спалахнула пожежа у виробничих приміщеннях підприємства, де знаходиться техніка.

Також повідомляється про атаку на селище Карла Лібкнехта Курчатовського району.

Унаслідок удару по одному з об'єктів сталося загоряння складу з дошкою на площі близько 50 квадратних метрів. Пожежні розрахунки перебувають на місці, триває ліквідація відкритого горіння, проливання і розбір конструкцій. Загиблих і постраждалих немає.

Згодом було оголошено про обмеження на польоти в московському аеропорту Жуковський.

Це сталося після того, як прогриміли потужні вибухи підмосковній Дубні. Українські дрони здійснювали атаку на підприємство з розробки безпілотників "Кронштадт". Воно вже потрапляло під удар України у травні 2025 року.

Про атаку БпЛА вночі також повідомляли жителі міста Луховиці Московської області. Astra зазначає, що поруч із місцем передбачуваної атаки розташовані Луховицький авіаційний завод ім. П.А. Вороніна і місцева нафтобаза. Що саме атакували, наразі достовірно невідомо.

На гучні вибухи скаржилися також мешканці Тули. Про вибухи повідомлялося в Пролетарському районі, де знаходяться 3 найбільші підприємства оборонної промисловості РФ.

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