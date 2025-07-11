В разных регионах России гремит мощная "бавовна" — видео

Ночью и утром 11 июля разные уголки страны-агрессорки России оказались под ударами украинских беспилотников. Взрывы раздаются в Курской области, в городе Тула Тульской области и в Дубне под Москвой.

Россию снова накрыла "бавовна" — первые подробности

На российской Курщине под удар Украины попало предприятие ООО "Псельское" в селе Малое Солдатское Беловского района.

После этого загорелся пожар в производственных помещениях предприятия, где находится техника.

Также сообщается об атаке на поселок Карла Либкнехта Курчатовского района.

В результате удара по одному из объектов произошло возгорание склада с доской на площади около 50 квадратных метров. Пожарные расчеты находятся на месте, идет ликвидация открытого горения, проливка и разбор конструкций. Погибших и пострадавших нет. Поделиться

Впоследствии было объявлено об ограничениях на полеты в московском аэропорту Жуковский.

Это произошло после того, как прогремели мощные взрывы в подмосковной Дубне. Украинские дроны совершали атаку на предприятие по разработке беспилотников "Кронштадт". Он уже попадал под удар Украины в мае 2025 года.

Об атаке БпЛА ночью также сообщали жители города Луховицы Московской области. Поделиться

На громкие взрывы жаловались также жители Тулы. О взрывах сообщалось в Пролетарском районе, где находятся 3 крупнейших предприятия оборонной промышленности РФ.