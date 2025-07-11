В разных регионах России гремит мощная "бавовна" — видео

Ночью и утром 11 июля разные уголки страны-агрессорки России оказались под ударами украинских беспилотников. Взрывы раздаются в Курской области, в городе Тула Тульской области и в Дубне под Москвой.
Главные тезисы
- В результате атаки возникли пожары и взрывы на территории военных вражеских объектов.
- По предварительным данным, Украина снова атаковала 3 крупнейших предприятия оборонной промышленности РФ.
Россию снова накрыла "бавовна" — первые подробности
На российской Курщине под удар Украины попало предприятие ООО "Псельское" в селе Малое Солдатское Беловского района.
После этого загорелся пожар в производственных помещениях предприятия, где находится техника.
Также сообщается об атаке на поселок Карла Либкнехта Курчатовского района.
Впоследствии было объявлено об ограничениях на полеты в московском аэропорту Жуковский.
Это произошло после того, как прогремели мощные взрывы в подмосковной Дубне. Украинские дроны совершали атаку на предприятие по разработке беспилотников "Кронштадт". Он уже попадал под удар Украины в мае 2025 года.
На громкие взрывы жаловались также жители Тулы. О взрывах сообщалось в Пролетарском районе, где находятся 3 крупнейших предприятия оборонной промышленности РФ.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-