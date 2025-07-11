Украинские воины поразили 8 районов сосредоточения армии РФ

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 8 районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления БпЛА и еще один важный объект российских оккупантов.

Потери армии РФ по состоянию на 11 июля 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.07.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1031620 (+1040) человек

танков — 11013 (+2) ед

боевых бронированных машин — 22979 (+7) ед

артиллерийских систем — 30163 (+23) ед

РСЗО — 1437 (+0) ед

средства ПВО — 1193 (+0) ед

самолетов — 421 (+0) ед

вертолетов — 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня — 45003 (+222)

крылатые ракеты — 3459 (+14)

корабли/катера — 28 (+0)

подводные лодки — 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны — 54732 (+76)

специальная техника — 3929 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff

Как сообщает Генштаб ВСУ, 10 июля враг нанес по позициям украинских воинов и населенным пунктам три ракетных и 77 авиационных ударов, применив 18 ракет и сбросив 111 управляемых бомб.

Более того, российские захватчики совершили 5539 обстрелов, из которых 92 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовали 3822 дрона-камикадзе.