Украинские воины поразили 8 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины поразили 8 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 11 июля 2025 года
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За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 8 районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления БпЛА и еще один важный объект российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начался 1234-й день полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • За прошедшие сутки произошло 214 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 11 июля 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.07.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1031620 (+1040) человек

  • танков — 11013 (+2) ед

  • боевых бронированных машин — 22979 (+7) ед

  • артиллерийских систем — 30163 (+23) ед

  • РСЗО — 1437 (+0) ед

  • средства ПВО — 1193 (+0) ед

  • самолетов — 421 (+0) ед

  • вертолетов — 340 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 45003 (+222)

  • крылатые ракеты — 3459 (+14)

  • корабли/катера — 28 (+0)

  • подводные лодки — 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 54732 (+76)

  • специальная техника — 3929 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff

Как сообщает Генштаб ВСУ, 10 июля враг нанес по позициям украинских воинов и населенным пунктам три ракетных и 77 авиационных ударов, применив 18 ракет и сбросив 111 управляемых бомб.

Более того, российские захватчики совершили 5539 обстрелов, из которых 92 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовали 3822 дрона-камикадзе.

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