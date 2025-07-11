Украинские воины поразили 8 районов сосредоточения армии РФ

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 8 районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления БпЛА и еще один важный объект российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начался 1234-й день полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
- За прошедшие сутки произошло 214 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 11 июля 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.07.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1031620 (+1040) человек
танков — 11013 (+2) ед
боевых бронированных машин — 22979 (+7) ед
артиллерийских систем — 30163 (+23) ед
РСЗО — 1437 (+0) ед
средства ПВО — 1193 (+0) ед
самолетов — 421 (+0) ед
вертолетов — 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 45003 (+222)
крылатые ракеты — 3459 (+14)
корабли/катера — 28 (+0)
подводные лодки — 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 54732 (+76)
специальная техника — 3929 (+0)
Как сообщает Генштаб ВСУ, 10 июля враг нанес по позициям украинских воинов и населенным пунктам три ракетных и 77 авиационных ударов, применив 18 ракет и сбросив 111 управляемых бомб.
Более того, российские захватчики совершили 5539 обстрелов, из которых 92 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовали 3822 дрона-камикадзе.
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