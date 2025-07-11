Українські воїни уразили 8 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни уразили 8 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували 8 районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління БпЛА та ще один інший важливий об’єкт російських окупантів.

Головні тези:

  • Почався 1234 день повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
  • Протягом минулої доби відбулося 214 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 11 липня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1031620 (+1040) осіб

  • танків — 11013 (+2) од

  • бойових броньованих машин — 22979 (+7) од

  • артилерійських систем — 30163 (+23) од

  • РСЗВ — 1437 (+0) од

  • засоби ППО — 1193 (+0) од

  • літаків — 421 (+0) од

  • гелікоптерів — 340 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 45003 (+222)

  • крилаті ракети — 3459 (+14)

  • кораблі / катери — 28 (+0)

  • підводні човни — 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 54732 (+76)

  • спеціальна техніка — 3929 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 10 липня ворог завдав по позиціях українських воїнів та населених пунктах трьох ракетних та 77 авіаційних ударів, застосувавши 18 ракет та скинувши 111 керованих бомб.

Ба більше, російські загарбники здійснили 5539 обстрілів, з яких 92 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використали 3822 дрони-камікадзе.

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