"Бавовна" в Краснодарском крае РФ — БпЛА атаковали нефтебазу
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"Бавовна" в Краснодарском крае РФ — БпЛА атаковали нефтебазу

бавовна
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Источник:  online.ua

В российском Адлере, вблизи аэропорта Сочи, в ночь на 24 июля прогремели мощные взрывы - вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе. По предварительным данным, возгорание произошло после серии взрывов, причины которых выясняются.

Главные тезисы

  • Атака дронов на нефтебазу в Краснодарском крае вызвала мощные взрывы и пожар.
  • Возгорание на нефтебазе в Адлере привело к эвакуации отдыхающих и ограничениям в аэропорту Сочи.

Дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае РФ

В сети появилась информация о взрывах в российском Адлере — одном из районов города Сочи. По предварительным данным, горит нефтебаза, расположенная недалеко от аэропорта Сочи.

Очевидцы сообщают о нескольких мощных взрывах и большом столбе поднимающегося в небо дыма. Информация о пострадавших и масштабах пожара пока не уточнена.

Нефтебаза является стратегическим объектом, обеспечивающим топливом региональные потребности. Пожар на таком предприятии может иметь серьезные последствия для инфраструктуры и экологии региона.

Руководитель администрации ФТ "Сириус" Дмитрий Плышкин заявил, что произошло попадание по нефтебазе на Таврической улице.

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали на подземные паркинги.

В аэропорту Сочи введены ограничения на вылет и прилет.

Также есть видео, где можно увидеть результат работы комплекса С-300/400 по жилой застройке в Сочи.

В Интернете люди активно обсуждают событие, выражая беспокойство по поводу безопасности гражданского населения и возможных последствий для транспортной инфраструктуры Сочи.

Министерство обороны России отчиталось о якобы сбитии 21 ударного дрона над акваторией Черного моря, 11 — над акваторией Азовского моря, 7 — над территорией Краснодарского края.

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