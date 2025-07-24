"Бавовна" в Краснодарском крае РФ — БпЛА атаковали нефтебазу

В российском Адлере, вблизи аэропорта Сочи, в ночь на 24 июля прогремели мощные взрывы - вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе. По предварительным данным, возгорание произошло после серии взрывов, причины которых выясняются.
Главные тезисы
- Атака дронов на нефтебазу в Краснодарском крае вызвала мощные взрывы и пожар.
- Возгорание на нефтебазе в Адлере привело к эвакуации отдыхающих и ограничениям в аэропорту Сочи.
Дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае РФ
В сети появилась информация о взрывах в российском Адлере — одном из районов города Сочи. По предварительным данным, горит нефтебаза, расположенная недалеко от аэропорта Сочи.
Нефтебаза является стратегическим объектом, обеспечивающим топливом региональные потребности. Пожар на таком предприятии может иметь серьезные последствия для инфраструктуры и экологии региона.
Руководитель администрации ФТ "Сириус" Дмитрий Плышкин заявил, что произошло попадание по нефтебазе на Таврической улице.
В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали на подземные паркинги.
В аэропорту Сочи введены ограничения на вылет и прилет.
Также есть видео, где можно увидеть результат работы комплекса С-300/400 по жилой застройке в Сочи.
В Интернете люди активно обсуждают событие, выражая беспокойство по поводу безопасности гражданского населения и возможных последствий для транспортной инфраструктуры Сочи.
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